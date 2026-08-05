Общество 05.08.2026 в 09:20
Сибирский федеральный университет приглашает выпускников на платное обучение
Сибирский федеральный университет — один из крупнейших вузов России и ведущий научно-образовательный центр Восточной Сибири. Если абитуриенту не удалось пройти на бюджет, это не значит, что нужно отказываться от выбранной профессии или менять направление.
Вы выбираете профессию, которая вам по душе, заключаете договор — и начинаете обучение в СФУ. При этом вам доступны все возможности университетской жизни: современный кампус, студенческая инфраструктура и общежития.
Остаётся только не пропустить сроки приёма. Подробности на сайте: sfu.ru/ru/admission.
Реклама. ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» ИНН 2463011853. Erid:2Vfnxx1FrnX
На платном обучении вы можете выбрать именно ту образовательную программу, которая вам интересна, и учиться по ней. Не нужно ждать следующего года или соглашаться на направление, которое оказалось доступным по конкурсу.
Вы выбираете профессию, которая вам по душе, заключаете договор — и начинаете обучение в СФУ. При этом вам доступны все возможности университетской жизни: современный кампус, студенческая инфраструктура и общежития.
Остаётся только не пропустить сроки приёма. Подробности на сайте: sfu.ru/ru/admission.
Реклама. ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» ИНН 2463011853. Erid:2Vfnxx1FrnX
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