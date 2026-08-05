Зурхай на среду, 5 августа

Благоприятно: для людей, родившихся в год Мыши, Свиньи, Быка, Дракона и Собаки; для торговли, обучения, астрологии, технологий искусства и ремесел.Неблагоприятно: для людей, родившихся в год Лошади и Змеи; для решения вопросов, связанных с государственной службой (назначение на должность, оформление официальных документов и т. д.). В этот день не рекомендуется заниматься строительством, принимать невестку и заключать брак, проводить обряды по усопшим, начинать новый бизнес.Стрижка волос: к увеличению болезней.Дорога: Неблагоприятно отправляться в путь, особенно на запад.Фото: Номер один