Общество 05.08.2026 в 06:02

Зурхай на среду, 5 августа

22-й лунный день
A- A+
Текст: Алена Викулина
Зурхай на среду, 5 августа
Благоприятно: для людей, родившихся в год Мыши, Свиньи, Быка, Дракона и Собаки; для торговли, обучения, астрологии, технологий искусства и ремесел.

Неблагоприятно: для людей, родившихся в год Лошади и Змеи; для решения вопросов, связанных с государственной службой (назначение на должность, оформление официальных документов и т. д.). В этот день не рекомендуется заниматься строительством, принимать невестку и заключать брак, проводить обряды по усопшим, начинать новый бизнес.

Стрижка волос: к увеличению болезней.

Дорога: Неблагоприятно отправляться в путь, особенно на запад.

Фото: Номер один
Теги
зурхай

Все новости

В Улан-Удэ рядовая работница почты сорвала планы телефонных аферистов
04.08.2026 в 17:45
Забайкальцы сэкономят на форуме десятки миллионов рублей
04.08.2026 в 17:45
Бурятия оказалась в лидерах реформы контрольно-надзорной деятельности
04.08.2026 в 17:36
В Бурятии нижнеиволгинцы строят краеведческий музей
04.08.2026 в 16:46
В Бурятии потерялись два подростка
04.08.2026 в 16:46
Школьник из Улан-Удэ пригласил Путина в Бурятию
04.08.2026 в 16:11
«Второй месяц дышим гарью»
04.08.2026 в 15:21
Жителям Бурятии сообщили о закрытии въезда на Плато Чингисхана
04.08.2026 в 14:48
В Бурятии встреча одноклассников закончилась ударом топора по голове
04.08.2026 в 14:44
Мэрия Улан-Удэ построит две девятиэтажки
04.08.2026 в 14:21
ЗУРХАЙ
с 5 по 11 августа

Читайте также
Гороскоп для жителей Бурятии на 5 августа 2026 года
Астрологические советы для каждого знака зодиака
05.08.2026 в 06:02
В Бурятии босоногие сельчане прокладывают путь машинам по разбитой дороге
Негодование жителей Телембы уже достигло предела
05.08.2026 в 06:00
В Улан-Удэ рядовая работница почты сорвала планы телефонных аферистов
Бдительная почтальонша спасла 75 тысяч рублей бабушки
04.08.2026 в 17:45
Забайкальцы сэкономят на форуме десятки миллионов рублей
Регион не будут строить новый павильон на ВЭФ‑2026
04.08.2026 в 17:45
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru