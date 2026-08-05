Жительнице Бурятии удалили огромную кисту

В Северо-Байкальском районе Бурятии врачи Нижнеангарской ЦРБ экстренно удалили женщине большую опухоль.

Пациентка поступила в хирургическое отделение с огромной кистой, которая начала перекручиваться, создавая прямую угрозу жизни. Она не обращалась к врачам на протяжении трёх лет. За это время опухоль успела развиться до критического размера.

Женщине потребовалась сложная операция. Ситуация осложнялась лишним весом: это повышало риски при проведении наркоза, увеличивало вероятность кровотечений и проблем с заживлением швов.

Огромную помощь в проведении операции оказали врачи, приехавшие в рабочую командировку: хирург Мэрген Иванов, анестезиолог-реаниматолог Ринчин Жамбалдагбаев и врач-акушер-гинеколог, заслуженный врач Бурятии Елена Егорова.

«Благодаря слаженной работе всей бригады операция прошла успешно. Сейчас пациентка идёт на поправку», - сообщили в группе «Северобайкалье-инфо.24/7».