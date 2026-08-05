Общество 05.08.2026 в 09:15

Жительнице Бурятии удалили огромную кисту

Женщина три года не обращалась к врачам
A- A+
Текст: Карина Перова
Жительнице Бурятии удалили огромную кисту
Фото: Северобайкалье-инфо.24/7

В Северо-Байкальском районе Бурятии врачи Нижнеангарской ЦРБ экстренно удалили женщине большую опухоль.

Пациентка поступила в хирургическое отделение с огромной кистой, которая начала перекручиваться, создавая прямую угрозу жизни. Она не обращалась к врачам на протяжении трёх лет. За это время опухоль успела развиться до критического размера.

Женщине потребовалась сложная операция. Ситуация осложнялась лишним весом: это повышало риски при проведении наркоза, увеличивало вероятность кровотечений и проблем с заживлением швов.

Огромную помощь в проведении операции оказали врачи, приехавшие в рабочую командировку: хирург Мэрген Иванов, анестезиолог-реаниматолог Ринчин Жамбалдагбаев и врач-акушер-гинеколог, заслуженный врач Бурятии Елена Егорова.

«Благодаря слаженной работе всей бригады операция прошла успешно. Сейчас пациентка идёт на поправку», - сообщили в группе «Северобайкалье-инфо.24/7».

Теги
операция опухоль киста

Все новости

Жительнице Бурятии удалили огромную кисту
05.08.2026 в 09:15
Соседи оставляют мусор в подъезде
05.08.2026 в 09:00
Зурхай на среду, 5 августа
05.08.2026 в 06:02
Гороскоп для жителей Бурятии на 5 августа 2026 года
05.08.2026 в 06:02
В Бурятии босоногие сельчане прокладывают путь машинам по разбитой дороге
05.08.2026 в 06:00
В Улан-Удэ рядовая работница почты сорвала планы телефонных аферистов
04.08.2026 в 17:45
Забайкальцы сэкономят на форуме десятки миллионов рублей
04.08.2026 в 17:45
Бурятия оказалась в лидерах реформы контрольно-надзорной деятельности
04.08.2026 в 17:36
В Бурятии нижнеиволгинцы строят краеведческий музей
04.08.2026 в 16:46
В Бурятии потерялись два подростка
04.08.2026 в 16:46
ЗУРХАЙ
с 5 по 11 августа

Читайте также
Соседи оставляют мусор в подъезде
05.08.2026 в 09:00
Зурхай на среду, 5 августа
22-й лунный день
05.08.2026 в 06:02
Гороскоп для жителей Бурятии на 5 августа 2026 года
Астрологические советы для каждого знака зодиака
05.08.2026 в 06:02
В Бурятии босоногие сельчане прокладывают путь машинам по разбитой дороге
Негодование жителей Телембы уже достигло предела
05.08.2026 в 06:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru