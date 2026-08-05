Общество 05.08.2026 в 09:00

Соседи оставляют мусор в подъезде

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Текст: Номер один
Соседи оставляют мусор в подъезде

«Сосед постоянно выставляет пакеты с мусором у своей двери, а иногда и в общем коридоре. Запах, антисанитария. Куда можно пожаловаться и можно ли как-то наказать человека, если он не реагирует на словесные доводы?» Мария, Улан-Удэ

Если беседа не помогла, начните собирать доказательства: сфотографируйте или снимите на видео факты захламления, желательно с датой, временем и геометкой (это можно настроить в камере смартфона или через специальные приложения). Затем подайте письменную жалобу — в ней укажите номер квартиры нарушителя, ФИО собственника или арендатора (если известно) и периодичность нарушений.

Куда направлять жалобу

Управляющая компания или ТСЖ. Они не имеют права штрафовать, но могут провести профилактическую беседу. Если квартиру сдают, УК поможет связаться с собственником.

МЧС, если мусор создаёт пожароопасную ситуацию или загромождает проходы, лестницы и аварийные выходы. Штраф для нарушителя — от 5 до 15 тысяч рублей.

Роспотребнадзор. Обратиться можно через горячую линию по номеру 8 (800) 555-49-43. Проверка займёт до месяца, при подтверждении виновнику грозит штраф от 500 до 1000 рублей.

Полиция. Участковый составит протокол и выпишет штраф: за первый случай — от 2 до 3 тысяч рублей, за повторный — от 3 до 5 тысяч.

Выбирайте инстанцию в зависимости от ситуации или обращайтесь в несколько одновременно.

Фото: Номер один

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