В Бурятии спецназ «Байкал» отмечает 35-летие со дня образования

Сегодня, 13 ноября, отделы специального назначения (ОСН) ФСИН России отмечают 35 лет с момента образования. В пенитенциарной системе Бурятии также есть свой спецназ – «Байкал».

В этом подразделении проходят службу 35 сотрудников, пять из них имеют право ношения крапового берета – символа высочайшего профессионализма.

За эти годы бойцы «Байкала» неоднократно подтверждали своё мастерство в самых сложных условиях. Подразделение 8 раз командировалось для участия в контртеррористических операциях на Северном Кавказе.

Сотрудников отмечали высокими государственными и ведомственными наградами – орденами Мужества, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За отличие в охране общественного порядка».

Впечатляют и спортивные достижения бойцов «Байкала» – в спецназе служат 5 мастеров спорта России по самбо, вольной борьбе, рукопашному бою и полиатлону, а также 4 кандидата в мастера спорта по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия, самбо и спортивному ориентированию.

Сегодня бурятский ОСН продолжает славные традиции под руководством полковника внутренней службы Алексея Котыхова.