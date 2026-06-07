В центре Улан-Удэ приводят в порядок дороги и благоустройство

В центре столицы Бурятии приводят в порядок дороги и благоустройство после реконструкции инженерных сетей. Как сообщил мэр города Игорь Шутенков в своем канале в «МАКС», сейчас работы ведутся на улице Смолина.

По правой стороне дороги, это участок от улицы Куйбышева до Советской в сторону Виадука, уже укладывают первый слой асфальта.

После дорожники приступят к фрезерованию старого, изношенного покрытия по левой стороне улицы Смолина. Завершающий этап – нанесение финишного слоя асфальта на всю ширину проезжей части.

«Чтобы не создавать заторов в центре, работы на ключевых перекрёстках (ул. Смолина-Куйбышева и ул. Смолина-Советская) будут проводиться преимущественно в ночное время. Так мы минимизируем неудобства для автомобилистов»,

Параллельно ремонтные бригады работают и на соседних улицах: