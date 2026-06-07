Общество 07.06.2026 в 13:19

В Улан-Удэ 282 дома остались без горячей воды из-за порывов на теплотрассах

ТГК-14 сорвала сроки восстановления, диспетчерская служба компании дезинформирует жителей
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Текст: Станислав Сергеев
В Улан-Удэ 282 дома остались без горячей воды из-за порывов на теплотрассах
В Улан-Удэ по состоянию на 7 июня без горячего водоснабжения остаются 282 многоквартирных дома. Основная часть порывов, выявленных в ходе гидравлических испытаний, пришлась на Октябрьский район.

Испытания на тепломагистралях № 2, 3, 4 и 5 проходили со 2 по 6 июня. Это плановый этап подготовки к отопительному сезону, который позволяет найти слабые места в сетях до зимы. Однако при запуске системы и повышении давления 6 июня на изношенных участках произошли многочисленные технологические повреждения и порывы.

ТГК-14 обещала восстановить подачу воды до 6 июня, но работы идут с отставанием от графика. Аварийные бригады ресурсоснабжающей организации и городские коммунальные службы переведены в усиленный режим, но справиться с объёмом повреждений оперативно не удаётся.

Комитет городского хозяйства организовал мониторинг ситуации. В ходе проверки выяснилось, что диспетчерская служба ТГК-14 ненадлежащим образом информирует граждан о сроках подачи воды.

«Комитетом городского хозяйства рекомендовано ПАО «ТГК-14» усилить работу по увеличению количества аварийных бригад для скорейшего устранения повреждений на сетях и принять незамедлительные меры по улучшению работы диспетчерских служб, а также обеспечить своевременное и достоверное информирование жителей о ходе работ и сроках восстановления ГВС», - сообщил председатель Комитета городского хозяйства Дмитрий Фёдоров.

Администрация города принесла извинения жителям за доставленные неудобства. В мэрии заверили, что ситуация находится на контроле, и пообещали оперативно сообщать о дальнейших изменениях. Восстановительные работы на теплотрассах продолжаются.

Фото: «Номер один»
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ТГК-14

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