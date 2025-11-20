Общество 20.11.2025 в 12:01

В Улан-Удэ начнут работать 11 катков и 7 лыжных баз

В городе открывается зимний спортивный сезон
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ полным ходом идет подготовка к зимнему спортивному сезону 2025–2026. Уже с первых чисел декабря начнут работать 11 катков, два из которых – крытые. Общий фонд коньков – 1020 пар.

Также к работе приступят семь лыжных баз, предлагающих 770 пар лыж (в т.ч. 140 горных) и 60 сноубордов. В числе площадок – ЛБК «Снежинка» и горнолыжный комплекс «Гора Орлиная».

- Во всех районах города подготовят 24 хоккейные коробки. Торжественное открытие зимнего сезона пройдет 6 декабря 2025 года в 12:00 в спортивно-оздоровительном комплексе «Зорька». Гостей ждут спортивные активности, праздничная программа и развлечения для всей семьи, - сообщили в мэрии города.

Возрастное ограничение 6+

Фото: мэрия города

