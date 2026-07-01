В Улан-Удэ «управляшка» вернула жителям 43 тысячи рублей

В Улан-Удэ жители трех многоквартирных домов Октябрьского района пожаловались в комитет муниципального контроля на свою управляющую организацию.

Собственники жилья усомнились в правомерности резкого повышения платы за содержание помещений и текущий ремонт общего имущества.

В ходе проверки специалисты комитета установили, что «управляшка» увеличила размер платежей выше индекса потребительских цен, установленного Росстатом. Это является нарушением обязательных требований жилищного законодательства.

«Управляющая компания признала ошибку. Жителям произведен перерасчет на общую сумму 43,6 тыс. рублей. В адрес организации вынесены официальные предостережения о недопустимости подобных действий в будущем», - прокомментировали в профильном комитете.