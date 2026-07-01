Общество 01.07.2026 в 15:16

В Улан-Удэ «управляшка» вернула жителям 43 тысячи рублей

Организация незаконно задрала плату за содержание помещений
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Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ «управляшка» вернула жителям 43 тысячи рублей
Фото: архив «Номер один»

В Улан-Удэ жители трех многоквартирных домов Октябрьского района пожаловались в комитет муниципального контроля на свою управляющую организацию.

Собственники жилья усомнились в правомерности резкого повышения платы за содержание помещений и текущий ремонт общего имущества.

В ходе проверки специалисты комитета установили, что «управляшка» увеличила размер платежей выше индекса потребительских цен, установленного Росстатом. Это является нарушением обязательных требований жилищного законодательства.

«Управляющая компания признала ошибку. Жителям произведен перерасчет на общую сумму 43,6 тыс. рублей. В адрес организации вынесены официальные предостережения о недопустимости подобных действий в будущем», - прокомментировали в профильном комитете.

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