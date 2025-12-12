Занятия второй смены в школах Улан-Удэ не отменяются

В Улан-Удэ Комитет по образованию сообщил, что ученики второй смены пойдут сегодня учиться в школу. Согласно информации с официального сайта Гидрометцентра, в 11 часов температура воздуха в столице была 26 градусов мороза.

Напомним, что родители могут самостоятельно принимать решение, будет ли ребенок посещать школу в морозные дни, исходя из физического состояния школьника и удаленности школы от дома с обязательным информированием классного руководителя. В таком случае уроки, пропущенные из-за погодных условий, не считаются пропусками по неуважительной причине, подчеркнули в Комитете по образованию.

