Спорт 08.06.2026 в 16:48
Беликто Цыбиков: «Вместе мы делаем наш округ добрее»
В Октябрьском районе прошел турнир, посвященный Дню Победы и 360-летию Улан-Удэ
Текст: Макар Захаров
В городе состоялось яркое спортивно-праздничное событие, объединившее два важных повода: ежегодный турнир на призы депутата Улан-Удэнского Горсовета Беликто Цыбикова и празднование Дня поселка.
Турнир, ставший уже доброй традицией, был приурочен к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 360-летию Улан-Удэ. Инициатором и организатором соревнований выступил депутат Горсовета Улан-Удэ Беликто Дамдинович Цыбиков. Он с детства увлечен спортом и очень активно пропагандирует на своем округе культуру здорового образа жизни.
Состязания прошли по двум популярным видам спорта – футболу и волейболу. За кубки и звание лучших боролись активисты местных сообществ и территориальных общественных самоуправлений (ТОС).
Результаты по футболу:
1 место – «Легион»
2 место – ТОС «Туяа»
3 место – «Легион 2»
Результаты по волейболу:
1 место – ТОС «Туяа»
2 место – Школа №50
3 место – разделили ТОС «Новая Комушка» и Дивизион 26
Особую поддержку и атмосферу празднику придало участие военнослужащих местной воинской части. Они организовали для всех гостей и участников соревнований полноценное питание, угостив всех вкусной солдатской кашей и горячим чаем. Помимо этого, для зрителей был проведен показательный показ квадрокоптера.
После завершения спортивной части турнир плавно перешел в праздничные мероприятия, посвященные Дню поселка. Кульминацией вечера стала замечательная концертная программа, подготовленная артистами Дома культуры «Забайкальский». В рамках праздника самые активные жители поселка были награждены благодарственными грамотами от администрации района за вклад в развитие и благоустройство территории.
Организаторы и участники благодарят всех, кто разделил этот праздник. Именно такие события, объединяющие спорт, культуру и взаимопомощь, делают округ добрее.