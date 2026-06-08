Спорт 08.06.2026 в 16:48

Беликто Цыбиков: «Вместе мы делаем наш округ добрее»

В Октябрьском районе прошел турнир, посвященный Дню Победы и 360-летию Улан-Удэ
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Текст: Макар Захаров
Беликто Цыбиков: «Вместе мы делаем наш округ добрее»
Фото предоставлено пресс-службой УУГСД

В городе состоялось яркое спортивно-праздничное событие, объединившее два важных повода: ежегодный турнир на призы депутата Улан-Удэнского Горсовета Беликто Цыбикова и празднование Дня поселка.

Турнир, ставший уже доброй традицией, был приурочен к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 360-летию Улан-Удэ. Инициатором и организатором соревнований выступил депутат Горсовета Улан-Удэ Беликто Дамдинович Цыбиков. Он с детства увлечен спортом и очень активно пропагандирует на своем округе культуру здорового образа жизни.

Состязания прошли по двум популярным видам спорта – футболу и волейболу. За кубки и звание лучших боролись активисты местных сообществ и территориальных общественных самоуправлений (ТОС).

– Игры прошли в напряженной, но при этом дружеской атмосфере. Подобные мероприятия не только сплачивают жителей, но и помогают раскрыть новые таланты. Помимо командных наград, были отмечены лучшие игроки в индивидуальных номинациях, – рассказал депутат Горсовета Улан-Удэ Беликто Цыбиков.

Результаты по футболу:

1 место – «Легион»
2 место – ТОС «Туяа»
3 место – «Легион 2»

Результаты по волейболу:

1 место – ТОС «Туяа»
2 место – Школа №50
3 место – разделили ТОС «Новая Комушка» и Дивизион 26

Особую поддержку и атмосферу празднику придало участие военнослужащих местной воинской части. Они организовали для всех гостей и участников соревнований полноценное питание, угостив всех вкусной солдатской кашей и горячим чаем. Помимо этого, для зрителей был проведен показательный показ квадрокоптера. 



После завершения спортивной части турнир плавно перешел в праздничные мероприятия, посвященные Дню поселка. Кульминацией вечера стала замечательная концертная программа, подготовленная артистами Дома культуры «Забайкальский». В рамках праздника самые активные жители поселка были награждены благодарственными грамотами от администрации района за вклад в развитие и благоустройство территории.

Организаторы и участники благодарят всех, кто разделил этот праздник. Именно такие события, объединяющие спорт, культуру и взаимопомощь, делают округ добрее.
Теги
горсовет улан-удэ округ футбол волейбол

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