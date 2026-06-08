Зверинец с площади Советов в Улан-Удэ отправят на лечение

Лето только началось, а любимые всеми горожанами ростовые фигуры животных на сезонной зоне отдыха уже нуждаются в текущем ремонте, сообщили в Комбинате по благоустройству.

Пока что больше всех пострадал «Бык» - у него уже есть две больших раны и почти оторван хвост. Такие же ранения зафиксированы на спинах волка, медведя, нерпы. пострадали ноги и у лошадей.

- Топиарные фигуры по очереди сегодня будут отправляться на реставрацию, где мастера постараются вернуть им прежний привлекательный облик. Просим всех, которые любят лазить по топиариям, относиться к ним бережнее, - призывают в Комбинате по благоустройству.

О фактах вандализма можно сообщать в полицию или в чат-бот: https://max.ru/dispkbu_bot.

Фото: Комбинат по благоустройству