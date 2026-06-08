Происшествия 08.06.2026 в 14:52

Житель Бурятии долго сталкерил, а потом похитил экс-сожительницу

Он затащил женщину за волосы в машину, вывез, а затем избил
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Текст: Карина Перова
Житель Бурятии долго сталкерил, а потом похитил экс-сожительницу
Фото: архив «Номер один»

Жителя Кяхтинского района Бурятии подозревают в похищении бывшей сожительницы, совершенном с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья. По данному факту расследуется уголовное дело.

Как сообщили в СУ СКР по РБ, пара рассталась, однако подозреваемый долгое время преследовал экс-возлюбленную, а также высказывал угрозы по телефону, выражал намерение забрать детей.

Утром 14 мая в Кяхте он проследил за женщиной, которая направлялась на работу. Затем мужчина напал на нее, схватил за волосы и силой затащил в свой автомобиль, после чего заблокировал замок двери и тронулся. Спустя некоторое время фигурант остановился, стал угрожать потерпевшей убийством и нанес удары кулаком по лицу.

Горожанка криками о помощи привлекла внимание прохожих, которые стали приближаться к машине. Тогда тиран выпустил бывшую сожительницу, после чего скрылся с места происшествия.   

«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины произошедшего. За совершение инкриминируемого фигуранту преступления уголовным законом предусмотрено наказание вплоть до 12 лет лишения свободы», - отметили в следственном ведомстве.

Теги
бытовой конфликт похищение СК

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