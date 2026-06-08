Улан-удэнцы возмущены очередным ЧП вокруг стройки «Байкал Плюса»

Местные жители опять жалуются на события, которые происходят вокруг строительства нескольких высотных домов близ советских пятиэтажек по ул. Конечная, 1 и 3. Это те самые высотки, ради которых застройщик снес социальный объект детства - детскую площадку с качелями-каруселями.

«Номер один» писал об этом неприятном для граждан событии. Люди пытались урегулировать вопрос, искали срезанные атрибуты детства, выдвигали мысли, где их можно опять установить. Чем к настоящему времени закончилось дело не очень понятно. Но, полагаем, народ остался без площадки навсегда.

Осенью прошлого года кран, переносивший на крюке связку арматуры, не рассчитав, судя по всему, траекторию движения, задел грузом стену дома по Конечной, 3.

А сейчас близ стройки произошел провал автомобиля-«миксера». Как рассказали жители, машина провалилась в том месте, где раньше был выкопан котлован. Граждане полагают, что тот был нужен для подведения «водных» инженерных коммуникаций к новым высоткам и после окончания работ котлован некачественно засыпали.

«Котлован закопали недавно. А тут прошли дожди и в том месте очень хорошо провалилась машина. По всей видимости, разъезжались две машины и «миксер», сдвинувшись в сторону, шел в месте бывшего котлована. Долго не могли вытащить, пробовали вытягивать, а потом подняли с помощью крана и сделали под колесами твердую прокладку», - отметили граждане.

В настоящее время место ЧП попытались заровнять, засыпать. Но, как показывают фотографии, вид там весьма безобразный.

Тем временем, стройка «Байкал Плюса» идет своим чередом. Грядущее окончание строительства вводит местных жителей во все более мрачное настроение. Они ожидают ухудшения условий проживания в своих советских пятиэтажках. Недавно в адрес прокурора Бурятии было направлено обращение.

«В последние годы после сдачи в эксплуатацию жилого комплекса «Любимый» происходит затопление дождевыми осадками придомовых территорий МКД Конечная, 1 и 3 г. Улан-Удэ (47 квартал). ЖК «Любимый» не имеет противоливневой системы и дождевые воды сливаются к 6-му подъезду МКД Конечная, 1, и далее на придомовую территорию МКД Конечная, 3, расположенного ниже», - пишут граждане.

Далее люди пишут прокурору республики Михаилу Филичеву, что в конце июля 2026 года ситуация с затоплением дождевыми водами придомовой территории МКД Конечная,3 перейдет в чрезвычайную.

«Так как застройщик ООО СЗ «Байкал Плюс» запустит в эксплуатацию систему слива дождевых вод с застройки на проезжую часть ул. Конечная. Далее воды поступают к МКД Конечная, 3, вследствие того, что в месте примыкания въезда на придомовую территорию имеется поперечный перепад дороги до 20 см в сторону МКД. Таким образом, дождевые воды с вновь возводимых жилых комплексов отводятся, как в унитаз, к ранее возведенным МКД», - бьют тревогу люди.

Под ранее возведенными МКД они имеют в виду свои пятиэтажки советской постройки.

Люди считают, что Администрация города при проектировании и строительстве новых домов не учитывает интересы собственников уже существующих домов. Жители попросили Михаила Филичева провести прокурорскую проверку и обязать муниципалитет принять срочные меры по защите придомовых территорий ранее возведенных домов.

Как заявили жители «Номер один», если от действий прокуратуры Республики Бурятия они не увидят толка, то будут вынуждены обращаться выше - в Управление Генпрокуратуры России по Дальневосточному федеральному округу.