В Улан-Удэ частично ограничат движение на Шумяцкого

В Улан-Удэ на улице Шумяцкого частично ограничат движение на участке от Акбэса до ТРЦ «Пиплс парк». С 22:00 8 июня до 06:00 9 июня будут заниматься фрезерованием асфальтобетонного покрытия.

Работы будут проводится по одной полосе.

«Водителей просим соблюдать осторожность и следовать указаниям временных дорожных знаков», - прокомментировали в комитете по строительству администрации города.

Напомним, сегодня на улице Шумяцкого произошел разлив подсолнечного масла из фуры. Сейчас проблемный участок засыпали песком.