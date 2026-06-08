Общество 08.06.2026 в 17:10

В Улан-Удэ частично ограничат движение на Шумяцкого

Работы будут проводится по одной полосе
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Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ частично ограничат движение на Шумяцкого
Фото: комитет по строительству администрации Улан-Удэ

В Улан-Удэ на улице Шумяцкого частично ограничат движение на участке от Акбэса до ТРЦ «Пиплс парк». С 22:00 8 июня до 06:00 9 июня будут заниматься фрезерованием асфальтобетонного покрытия.

Работы будут проводится по одной полосе.

«Водителей просим соблюдать осторожность и следовать указаниям временных дорожных знаков», - прокомментировали в комитете по строительству администрации города.

Напомним, сегодня на улице Шумяцкого произошел разлив подсолнечного масла из фуры. Сейчас проблемный участок засыпали песком.

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