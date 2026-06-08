Общество 08.06.2026 в 15:04
В Бурятии объявили дату открытия купального сезона на Щучке
К открытию проводится необходимая подготовка
Текст: Карина Перова
В Селенгинском районе Бурятии с 19 июня на побережье озера Щучье официально начинается купальный туристический сезон. Об этом сообщили в пресс-службе райадминистрации.
К открытию проводится необходимая подготовка: выполняются мероприятия по обеспечению безопасности отдыхающих, благоустройству территории и подготовке пляжа к приёму гостей.
Торжественное открытие сезона состоится 27 июня в рамках празднования Дня молодежи.
Возрастное ограничение 6+