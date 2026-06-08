Общество 08.06.2026 в 15:32

В селе Бурятии увековечили память павших воинов-земляков

Мемориал открыли на грантовые средства
A- A+
Текст: Карина Перова
В селе Бурятии увековечили память павших воинов-земляков
Фото: администрация Иволгинского района

В селе Каленово Иволгинского района Бурятии торжественно открыли Аллею памяти участников СВО, погибших при исполнении воинского долга.

Родственники павших бойцов и неравнодушные жители объединились, чтобы увековечить имена своих героев. Проект стал возможен благодаря победе в грантовом конкурсе – средства на реализацию были выиграны. Строительство велось под чутким руководством активистов и при непосредственной помощи сельчан.

Центральное место на Аллее занимают стенды с портретами и именами двенадцати защитников Отечества. В список тех, кто до последнего вздоха оставался верным присяге и родной земле вошли: Юрий Быков, Семён Бакиров, Виталий Бородин, Альберт Валеев, Игорь Поляков, Артем Вишняков, Алексей Кузнецов, Сергей Кузнецов, Владислав Жарков, Александр Безотечество, Пётр Колесников, Алексей Мильнунов.

На церемонии открытия присутствовали родные, близкие, друзья погибших воинов. Со словами поддержки и благодарности к собравшимся обратились приглашенные гости. Глава Иволгинского района Николай Емонаков подчеркнул, что Аллея теперь станет святым местом для всех жителей, где можно поклониться подвигу простых парней.

Теги
СВО аллея память мемориал

Все новости

Где жители Улан-Удэ могут купить квас
08.06.2026 в 15:48
В селе Бурятии увековечили память павших воинов-земляков
08.06.2026 в 15:32
В Бурятии объявили дату открытия купального сезона на Щучке
08.06.2026 в 15:04
Житель Бурятии долго сталкерил, а потом похитил экс-сожительницу
08.06.2026 в 14:52
Фермер из Бурятии соврал о количестве скота, чтобы получить субсидию
08.06.2026 в 14:42
В Забайкалье растёт число поджигателей лесов
08.06.2026 в 14:14
Разница ночных и дневных температур в Бурятии составит свыше 30 градусов
08.06.2026 в 14:00
«Ростелеком» и правительство Бурятии объединят усилия для цифровизации республики с помощью искусственного интеллекта
08.06.2026 в 13:29
Улан-удэнка отсудила у «сотрудников Росфинмониторинга» свыше миллиона рублей
08.06.2026 в 13:21
На севере Бурятии все выходные тушили лесной пожар
08.06.2026 в 13:17
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 июня

Читайте также
Где жители Улан-Удэ могут купить квас
Адреса обнародовали в мэрии
08.06.2026 в 15:48
В Бурятии объявили дату открытия купального сезона на Щучке
К открытию проводится необходимая подготовка
08.06.2026 в 15:04
Фермер из Бурятии соврал о количестве скота, чтобы получить субсидию
Глава КФХ предстал перед судом
08.06.2026 в 14:42
В Забайкалье растёт число поджигателей лесов
С начала года задержано 87 нарушителей
08.06.2026 в 14:14
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru