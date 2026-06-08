В селе Бурятии увековечили память павших воинов-земляков

В селе Каленово Иволгинского района Бурятии торжественно открыли Аллею памяти участников СВО, погибших при исполнении воинского долга.

Родственники павших бойцов и неравнодушные жители объединились, чтобы увековечить имена своих героев. Проект стал возможен благодаря победе в грантовом конкурсе – средства на реализацию были выиграны. Строительство велось под чутким руководством активистов и при непосредственной помощи сельчан.

Центральное место на Аллее занимают стенды с портретами и именами двенадцати защитников Отечества. В список тех, кто до последнего вздоха оставался верным присяге и родной земле вошли: Юрий Быков, Семён Бакиров, Виталий Бородин, Альберт Валеев, Игорь Поляков, Артем Вишняков, Алексей Кузнецов, Сергей Кузнецов, Владислав Жарков, Александр Безотечество, Пётр Колесников, Алексей Мильнунов.

На церемонии открытия присутствовали родные, близкие, друзья погибших воинов. Со словами поддержки и благодарности к собравшимся обратились приглашенные гости. Глава Иволгинского района Николай Емонаков подчеркнул, что Аллея теперь станет святым местом для всех жителей, где можно поклониться подвигу простых парней.