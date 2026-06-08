Общество 08.06.2026 в 16:54

Праздник для соцработников

8 июня в Бурятии отметили День социального работника
A- A+
Текст: Валентин Соколов
Праздник для соцработников
Фото: предоставлено Минсоцзащиты Бурятии

День социального работника отметили более чем 3,4 тыс. специалистов республики - это сотрудники отделов социальной защиты, работники стационарных и полустационарных учреждений. Каждый из них - незаменимая часть большой и важной системы.

Конкурсы для лучших

Этому событию было посвящены несколько мероприятий. Одно из них - конкурс мастерства «Лучший по профессии - 2026», направленный на повышение престижа одной из самых гуманных профессий и выявление лучших специалистов, посвятивших себя заботе о старшем поколении.

- В современном мире профессиональная подготовка помощников по уходу становится жизненно необходимой для обеспечения достойной жизни пожилых людей. Для них развивается система долговременного ухода, которая включает в себя комплексное социально-медицинское обслуживание на дому и сопровождение в различных жизненных ситуациях, - подчеркнула министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. - Эта работа ведется в рамках нацпроекта «Семья», что позволяет внедрять в республике передовые стандарты ухода и поддерживать высокий уровень квалификации специалистов.

В необычном конкурсе «Лучший по профессии - 2026» приняли участие пять человек. Они прошли через испытания в трех этапах: вышли на подиум, защитили свой проект и представили креативную визитку. Судьи выбирали не только лучших специалистов, но и самых харизматичных артистов.

Социальные работники делятся своим опытом и подчеркивают важность своей работы.

- Я много лет ухаживала за своей мамой. Меня, видимо, так воспитали - помогать людям. Мои подопечные стали мне как родные, - говорит социальный работник комплексного центра «Доверие» Элинa Дaльбaкoвa.

Альбина Носкова, работающая в центре 18 лет, добавляет: «У меня пятеро детей, и во мне это уже есть - помогать людям. Я подумала, что бабушки и дедушки нуждаются больше».

Герои нашего времени

В канун Дня социального работника были объявлены и награждены победители регионального этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания.

В этом году в конкурсе приняли участие 25 конкурсантов из 19 учреждений и организаций республики. Участники соревновались в 15 номинациях, среди которых были как практики в области социального обслуживания, так и ключевые направления деятельности. Победители конкурса награждены за свои достижения в различных категориях.

- Победители, занявшие первое место в каждой номинации, будут представлять нашу республику на федеральном этапе всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания в 2026 году. Искренне желаю одержать победу и на уровне России, - пожелала коллегам министр.

Профессия социального работника – это особый дар, требующий сострадания, безграничного терпения и душевной щедрости. И сегодня за этой высокой миссией стоят конкретные цифры. В республике 290 социальных работников оказывают помощь 1908 пожилым гражданам и инвалидам. В рамках внедрения системы долговременного ухода 402 помощника по уходу ежедневно заботятся о 538 гражданах, нуждающихся в посторонней помощи.

- Спасибо всем и каждому из коллег за выдержку, высочайший профессионализм и за то, что даже в самые сложные дни вы остаетесь людьми с большой буквы. Своим ежедневным трудом вы доказываете: в нашем мире не место равнодушию. От всей души желаю, чтобы ваши родные и близкие всегда окружали вас любовью и теплом. Пусть ваше собственное здоровье будет крепким, а силы - неиссякаемыми. Пусть улыбка и успех каждого подопечного станет для вас лучшей наградой. Спасибо за ваш благородный труд. С праздником, дорогие коллеги! – выразила слова признательности Татьяна Быкова.

Теги
соцработники

Все новости

Улан-удэнцы возмущены очередным ЧП вокруг стройки «Байкал Плюса»
08.06.2026 в 17:14
В Улан-Удэ частично ограничат движение на Шумяцкого
08.06.2026 в 17:10
Результат – стабильная работа техники
08.06.2026 в 17:02
Праздник для соцработников
08.06.2026 в 16:54
Беликто Цыбиков: «Вместе мы делаем наш округ добрее»
08.06.2026 в 16:48
Зверинец с площади Советов в Улан-Удэ отправят на лечение
08.06.2026 в 16:43
Где жители Улан-Удэ могут купить квас
08.06.2026 в 15:48
В селе Бурятии увековечили память павших воинов-земляков
08.06.2026 в 15:32
В Бурятии объявили дату открытия купального сезона на Щучке
08.06.2026 в 15:04
Житель Бурятии долго сталкерил, а потом похитил экс-сожительницу
08.06.2026 в 14:52
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 июня

Читайте также
Улан-удэнцы возмущены очередным ЧП вокруг стройки «Байкал Плюса»
На сей раз провалилась машина
08.06.2026 в 17:14
В Улан-Удэ частично ограничат движение на Шумяцкого
Работы будут проводится по одной полосе
08.06.2026 в 17:10
Зверинец с площади Советов в Улан-Удэ отправят на лечение
Топиарии на сезонной зоне отдыха вновь сильно покалечили
08.06.2026 в 16:43
Где жители Улан-Удэ могут купить квас
Адреса обнародовали в мэрии
08.06.2026 в 15:48
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru