Праздник для соцработников

День социального работника отметили более чем 3,4 тыс. специалистов республики - это сотрудники отделов социальной защиты, работники стационарных и полустационарных учреждений. Каждый из них - незаменимая часть большой и важной системы.

Конкурсы для лучших

Этому событию было посвящены несколько мероприятий. Одно из них - конкурс мастерства «Лучший по профессии - 2026», направленный на повышение престижа одной из самых гуманных профессий и выявление лучших специалистов, посвятивших себя заботе о старшем поколении.

- В современном мире профессиональная подготовка помощников по уходу становится жизненно необходимой для обеспечения достойной жизни пожилых людей. Для них развивается система долговременного ухода, которая включает в себя комплексное социально-медицинское обслуживание на дому и сопровождение в различных жизненных ситуациях, - подчеркнула министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. - Эта работа ведется в рамках нацпроекта «Семья», что позволяет внедрять в республике передовые стандарты ухода и поддерживать высокий уровень квалификации специалистов.

В необычном конкурсе «Лучший по профессии - 2026» приняли участие пять человек. Они прошли через испытания в трех этапах: вышли на подиум, защитили свой проект и представили креативную визитку. Судьи выбирали не только лучших специалистов, но и самых харизматичных артистов.

Социальные работники делятся своим опытом и подчеркивают важность своей работы.

- Я много лет ухаживала за своей мамой. Меня, видимо, так воспитали - помогать людям. Мои подопечные стали мне как родные, - говорит социальный работник комплексного центра «Доверие» Элинa Дaльбaкoвa.

Альбина Носкова, работающая в центре 18 лет, добавляет: «У меня пятеро детей, и во мне это уже есть - помогать людям. Я подумала, что бабушки и дедушки нуждаются больше».

Герои нашего времени

В канун Дня социального работника были объявлены и награждены победители регионального этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания.

В этом году в конкурсе приняли участие 25 конкурсантов из 19 учреждений и организаций республики. Участники соревновались в 15 номинациях, среди которых были как практики в области социального обслуживания, так и ключевые направления деятельности. Победители конкурса награждены за свои достижения в различных категориях.

- Победители, занявшие первое место в каждой номинации, будут представлять нашу республику на федеральном этапе всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания в 2026 году. Искренне желаю одержать победу и на уровне России, - пожелала коллегам министр.

Профессия социального работника – это особый дар, требующий сострадания, безграничного терпения и душевной щедрости. И сегодня за этой высокой миссией стоят конкретные цифры. В республике 290 социальных работников оказывают помощь 1908 пожилым гражданам и инвалидам. В рамках внедрения системы долговременного ухода 402 помощника по уходу ежедневно заботятся о 538 гражданах, нуждающихся в посторонней помощи.

- Спасибо всем и каждому из коллег за выдержку, высочайший профессионализм и за то, что даже в самые сложные дни вы остаетесь людьми с большой буквы. Своим ежедневным трудом вы доказываете: в нашем мире не место равнодушию. От всей души желаю, чтобы ваши родные и близкие всегда окружали вас любовью и теплом. Пусть ваше собственное здоровье будет крепким, а силы - неиссякаемыми. Пусть улыбка и успех каждого подопечного станет для вас лучшей наградой. Спасибо за ваш благородный труд. С праздником, дорогие коллеги! – выразила слова признательности Татьяна Быкова.