Общество 25.12.2025 в 12:06

Волшебство пришло в каждый двор

Как встречают Новый год на округе №5 в Улан-Удэ 
Текст: Лариса Ситник
Яркие гирлянды, искристый снег, смех детей и пушистая елочка – традиционные приметы Нового года можно было наблюдать вечером 24 декабря на ул. Норильская. Здесь воцарилась по-настоящему сказочная атмосфера, которую создали совместными усилиями жители и депутаты.

Особое настроение микрорайону придал главный символ Нового года – елочка, которую установили на одной из детских площадок, неподалеку от конечной маршрута №59. Двор преобразился, став любимым местом для вечерних прогулок, игр и фотографий.

Для самых юных жителей округа была организована праздничная программа с веселыми, яркими аниматорами, Дедом Морозом и Снегурочкой, которые вручали сладкие подарки.

Депутат по округу №5, зампредседателя Улан-Удэнского Горсовета Анатолий Белоусов поздравил жителей, приняв участие в праздничном мероприятии и обратившись со словами поддержки и надежды.

- Уважаемые жители округа! Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Пусть в каждом доме царят мир, благополучие и взаимопонимание. Благодарен вам за активную жизненную позицию, за ваши идеи и совместную работу. Вместе мы сделали наш округ уютнее, и я уверен, что в следующем году нам покорятся новые вершины! Желаю счастья, здоровья, удачи, благополучия, больших и маленьких побед! – сказал Анатолий Белоусов.

В организации праздника также помогли ТСЖ «Багульник» и Городской культурный центр.

Поздравление депутата и организованный праздник нашло самый теплый отклик в сердцах горожан. Жители округа №5 с радостью делились своими впечатлениями от праздника.

- О празднике мы узнали по объявлению. В прошлом году мы переехали из Забайкальского края в Бурятию. Когда на нашей улице проводятся праздники, мы всегда ходим на них. В Улан-Удэ нам очень нравится, - поделились с нами Ольга и ее дочь Татьяна.

Многие молодые семьи, пришедшие на праздник с маленькими детьми, отметили, что такие мероприятия - отличный повод познакомиться с соседями.

- Здорово, что создаются поводы для радости и объединения. Это именно та атмосфера, в которой мы хотим растить своих детей, - говорят люди.

Праздник прошел под знаком единения, заботы и веры в лучшее. Общие усилия депутата, ТСЖ и, самое главное, неравнодушных жителей доказали: чтобы творить маленькие чудеса, достаточно просто захотеть этого всем вместе.

Фото: "Номер один"

