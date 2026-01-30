Общество 30.01.2026 в 10:50

Улан-удэнцы пожаловались на надоедливые звонки коллекторов

Десятки горожан обратились с жалобой к судебным приставам
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Улан-удэнцы пожаловались на надоедливые звонки коллекторов

92 жителя Республики Бурятии обратились к судебным приставам с жалобой на неправомерные действия финансовых организаций при возврате долга.

- Обращения граждан касались превышения количества звонков от кредитных организаций, звонков членам семьи, друзьям, родственникам и даже соседям должников. С сентября 2025 года были расширены полномочия ФССП при рассмотрении жалоб граждан на телефонные звонки от профессиональных коллекторов, кредитных и микрофинансовых организаций, - отметил главный судебный пристав республики Вячеслав Хертуев.

Судебные приставы могут запрашивать у банков и коллекторов всю информацию о должнике и о том, как с ним взаимодействовали представители микрофинансовых организаций. Также они уполномочены запрашивать у операторов связи подтверждение информации о звонках и текстовых сообщениях, представленной заявителем, а в бюро кредитных историй — кредитный отчет. В случае подтверждения нарушения прав граждан недобросовестные взыскатели будут привлечены к административной ответственности.

- Подать заявление о нарушении прав может сам должник или его представитель, а также любое лицо, не имеющее обязательств перед кредитором. В заявлении необходимо указать данные заявителя, информацию о задолженности, абонентский номер заявителя, а также номер, с которого поступали звонки/сообщения, и время их поступления. К заявлению можно приложить договор, кредитный отчет, а также детализацию звонков и сообщений от оператора связи. Жалобу также можно направить через Госуслуги, - сообщили в УФССП республики.

Фото: freepik

Теги
коллекторы

Все новости

Вор в Улан-Удэ украл одежду незаметно сняв с них защиту
30.01.2026 в 11:53
Сбытом наркоты в Бурятии занимались 22 ОПГ
30.01.2026 в 11:41
«Мне говорили: «Зачем он тебе нужен»
30.01.2026 в 11:38
Эксперт: Соглашения с Россией в начале 20-го века заложили основу суверенитета Монголии
30.01.2026 в 11:15
В Улан-Удэ отменили обучение для школьников второй смены
30.01.2026 в 10:59
Улан-удэнцы пожаловались на надоедливые звонки коллекторов
30.01.2026 в 10:50
ВСЖД направила на закупки у малого и среднего бизнеса более 640 млн рублей в 2025 году
30.01.2026 в 10:45
Жителя Улан-Удэ осудили за попытку сжечь женщин и детей
30.01.2026 в 10:40
Житель Владивостока тайно оформил на улан-удэнцев сотню кредитов
30.01.2026 в 10:23
В районе Бурятии иномарка легла на крышу
30.01.2026 в 10:02
ЗУРХАЙ
с 28 января по 3 февраля

Читайте также
Вор в Улан-Удэ украл одежду незаметно сняв с них защиту
Брюки магазину вернуть не удалось
30.01.2026 в 11:53
Сбытом наркоты в Бурятии занимались 22 ОПГ
Они продавали героин, марихуану и метадон
30.01.2026 в 11:41
«Мне говорили: «Зачем он тебе нужен»
Девушка вышла замуж за парализованного парня наперекор всем и подарила ему сына
30.01.2026 в 11:38
Эксперт: Соглашения с Россией в начале 20-го века заложили основу суверенитета Монголии
Россия и Монголия готовятся отметить 105-летие установления дипломатических отношений
30.01.2026 в 11:15
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru