Улан-удэнцы пожаловались на надоедливые звонки коллекторов

92 жителя Республики Бурятии обратились к судебным приставам с жалобой на неправомерные действия финансовых организаций при возврате долга.

- Обращения граждан касались превышения количества звонков от кредитных организаций, звонков членам семьи, друзьям, родственникам и даже соседям должников. С сентября 2025 года были расширены полномочия ФССП при рассмотрении жалоб граждан на телефонные звонки от профессиональных коллекторов, кредитных и микрофинансовых организаций, - отметил главный судебный пристав республики Вячеслав Хертуев.

Судебные приставы могут запрашивать у банков и коллекторов всю информацию о должнике и о том, как с ним взаимодействовали представители микрофинансовых организаций. Также они уполномочены запрашивать у операторов связи подтверждение информации о звонках и текстовых сообщениях, представленной заявителем, а в бюро кредитных историй — кредитный отчет. В случае подтверждения нарушения прав граждан недобросовестные взыскатели будут привлечены к административной ответственности.

- Подать заявление о нарушении прав может сам должник или его представитель, а также любое лицо, не имеющее обязательств перед кредитором. В заявлении необходимо указать данные заявителя, информацию о задолженности, абонентский номер заявителя, а также номер, с которого поступали звонки/сообщения, и время их поступления. К заявлению можно приложить договор, кредитный отчет, а также детализацию звонков и сообщений от оператора связи. Жалобу также можно направить через Госуслуги, - сообщили в УФССП республики.

Фото: freepik