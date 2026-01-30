Общество 30.01.2026 в 10:59

В Улан-Удэ отменили обучение для школьников второй смены

На дистанционное обучение перевели учащихся 1-4 классов
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ отменили обучение для школьников второй смены

30 января в Улан-Удэ отменили занятия в школе и у второй смены. В 11 часов в столице зафиксировали температуру воздуха -33 градусов, поэтому обучение для ребят снова состоится в дистанционном формате.

Напомним, что первая смена обучения в школе была тоже сегодня отменена. Температура воздуха в утренние часы в Улан-Удэ составила -34 градуса.

Фото: freepik

