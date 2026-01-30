Общество 30.01.2026 в 11:38

«Мне говорили: «Зачем он тебе нужен»

Девушка вышла замуж за парализованного парня наперекор всем и подарила ему сына
Текст: КП-Новосибирск

Фото: предоставлено героями публикации
Житель Чистоозерного района Новосибирской области Дмитрий Марущак, почти полностью парализованный после инсульта, выпустил книгу «Димкино счастье», сообщает КП-Новосибирск. Как уверяет его семья, это не история боли, а разговор о жизни, радости в мелочах и умении находить свет даже в самых тяжелых обстоятельствах. Для Дмитрия это — его любимая жена: она не отказалась от него, когда сибиряк был на грани жизни и смерти.

Дмитрий и Анастасия познакомились на дне рождения общих друзей. Ей было 18, ему — 24. Сначала просто здоровались на улице, потом долго переписывались в соцсетях. В мае 2018 года Дмитрий решил, что пора начинать серьезные отношения. Он работал тренером в новосибирском спорткомплексе «Заря», Анастасия жила в Чистоозерном районе и приезжала в город набегами. Тот месяц был полон планов — впереди был день рождения Насти, Дмитрий собирался предложить ей встречаться.

Однажды вечером Дмитрий не вышел из спортзала. У него оторвался тромб. Охранник нашел молодого тренера лежащим на полу. Скорая, реанимация, искусственная кома. Врачи говорили родным, что после таких инсультов выживают всего два процента пациентов.

— Мне позвонили и сказали: «А ты в курсе, что Дима Марущак умер?» — вспоминает Анастасия. — В тот момент внутри все рухнуло.

Позже она узнала, что Дмитрий жив, но находится в коме, и врачи не дают никаких прогнозов. Спустя несколько недель вышел из комы, но оказался почти полностью парализован — немного двигалась только правая рука. Интеллект и память сохранились.

Почти полгода они не виделись. Настя приезжала к клинике, но в палату зайти не осмеливалась:

— Меня и не пустили бы. Приехала, постояла и ушла. Но мысли отвернуться и сделать вид, что мы были просто приятелями, у меня не возникло ни разу. Нужен. Хоть какой. Любой.

А 11 ноября 2018 года Настя все-таки пришла в палату к Диме. Общались с помощью алфавитной доски: Дмитрий показывал на буквы, она складывала их в слова. Первым делом он спросил: «Как на личном?»

Эту дату они считают началом своих отношений. Анастасии тогда был 21 год.

— Многие крутили у виска — мол, зачем он тебе такой, называли меня наивной, — но девушка осталась рядом.

А в 2021 году Дмитрий сделал ей предложение — на листке бумаги написал: «Ты выйдешь за меня?» и протянул коробочку с кольцом. Настя сказала «да». Вскоре у пары родился сын — беременность была желанной.

— Несмотря на инсульт, некоторые вещи работают как часы, — смеются ребята.

Сегодня Дмитрий не говорит, дышит через трахеостому и почти полностью парализован. Но он работает и написал книгу — с помощью компьютера и специальной программы для людей с инвалидностью.

— Веб-камера считывает движение головы, и на мониторе двигается курсор. Клик он делает мышкой, которую мы вставляем ему в руку. Получается, что курсор он двигает головой, а нажимает кнопки рукой. Таким образом, он может делать все, — объясняет Анастасия.

Говоря проще, книгу Дмитрий написал движением глаз и головы.

— Голова у него работает на все сто процентов. Многие удивляются: как так — инвалид, ребенок, книгу написал и еще работает.

«Димкино счастье» — это воспоминания о самых ярких моментах жизни и попытка показать: радость есть даже в буднях.

Сегодня их сыну почти три года.

— Растет такой маленький разбойник. Мы радуемся этому.

Супруги мечтают создать в своем районе пространство для людей с инвалидностью — место, куда можно приехать, позаниматься и почувствовать поддержку.

— Хочется, чтобы люди не сидели закрытые дома, чтобы понимали, что они не одни.

Анастасия признается: после инсульта мужа ее жизнь полностью изменилась.

— Я поняла, что нужно жить здесь и сейчас. Потому что завтра может и не быть. У Димки были грандиозные планы, а второго мая 2018 года все изменилось. Но он не перестал жить — не существовать, а именно жить.

Сегодня Дмитрий остается главой семьи и примером для сына.

— Несмотря на инвалидное кресло, он остается мужчиной. Сын видит, что папа не сдается, работает, участвует в его жизни. И понимает: в глубине души его отец — герой.


