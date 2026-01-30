Общество 30.01.2026 в 14:40

В Бурятии пройдет перепись воробьев

Жителей региона призывают помочь природе
Текст: Елена Кокорина
Жителям Бурятии предлагают принять участие во Всероссийской переписи воробьёв «Воробьи на кустах». Она пройдет с 7 по 15 февраля 2026 года по всей стране.

- Домовые и полевые воробьи – привычные соседи, но их становится всё меньше. Чтобы понять, что происходит с популяциями и как им помочь, учёным нужны реальные данные из всех регионов России. И именно вы можете их собрать. Просто посчитайте воробьёв во время прогулки, сделайте фото встреченных птиц, сохраните координаты мест и внесите все данные на сайт, - призывают в «Заповедном Подлеморье».

Даже такой простой шаг – уже вклад в большое дело. А ещё это отличный повод выйти на свежий воздух, понаблюдать за природой и почувствовать себя частью важного всероссийского проекта. Будьте активны, поддержите свой регион! Самые инициативные участники из регионов-лидеров смогут получить сувениры с символикой акции.

Подробная инструкция есть на официальном сайте акции. Присоединяйтесь, воробьям нужна помощь человека – и она начинается с вас!

Фото: freepik

