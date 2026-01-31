Общество 31.01.2026 в 16:09
Прощание с Ларисой Крутиян состоится 1 февраля
Оно пройдет в зале «Вечность»
Текст: Андрей Константинов
Прощание с бывшим депутатом Хурала Бурятии и руководителем «Бурятмясопрома» Ларисой Крутиян состоится 1 февраля в поминальном зале «Вечность» на ул. Борсоева 1а с 12:00 до 14:00. Об этом сообщили в республиканском парламенте.
Напомним, о смерти Ларисы Крутиян стало известно сегодня. Она умерла в возрасте 56 лет после продолжительной болезни.
Лариса Крутиян родилась 19 октября 1969 года в Улан-Удэ. Окончила Томский государственный университет, получив квалификацию юриста.
Свой трудовой путь Лариса Крутиян начала юристом в военном трибунале Улан-Удэнского гарнизона. В 1995 году перешла работать в АОЗТ «Мотом», где из специалиста коммерческой фирмы выросла до управляющего делами ООО «Мотом-Автоцентр». В 2000 году возглавила ООО «Байкальская мясная компания».
С 2004 года на протяжении шести лет Лариса Крутиян работала помощником генерального директора ОАО «Бурятмясопром», а в 2015 году была назначена руководителем этого предприятия.
Четыре раза Лариса Крутиян становилась депутатом Хурала: в 2003, 2007, 2013 и 2018 годах. В 2020 году возглавила в Хурале фракцию «Единой России».
