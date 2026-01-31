Общество 31.01.2026 в 16:09

Прощание с Ларисой Крутиян состоится 1 февраля

Оно пройдет в зале «Вечность»
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Прощание с Ларисой Крутиян состоится 1 февраля
Фото: архив «Номер один»
Прощание с бывшим депутатом Хурала Бурятии и руководителем «Бурятмясопрома» Ларисой Крутиян состоится 1 февраля в поминальном зале «Вечность» на ул. Борсоева 1а с 12:00 до 14:00. Об этом сообщили в республиканском парламенте.

Напомним, о смерти Ларисы Крутиян стало известно сегодня. Она умерла в возрасте 56 лет после продолжительной болезни.

Лариса Крутиян родилась 19 октября 1969 года в Улан-Удэ. Окончила Томский государственный университет, получив квалификацию юриста.

Свой трудовой путь Лариса Крутиян начала юристом в военном трибунале Улан-Удэнского гарнизона. В 1995 году перешла работать в АОЗТ «Мотом», где из специалиста коммерческой фирмы выросла до управляющего делами ООО «Мотом-Автоцентр». В 2000 году возглавила ООО «Байкальская мясная компания».

С 2004 года на протяжении шести лет Лариса Крутиян работала помощником генерального директора ОАО «Бурятмясопром», а в 2015 году была назначена руководителем этого предприятия.

Четыре раза Лариса Крутиян становилась депутатом Хурала: в 2003, 2007, 2013 и 2018 годах. В 2020 году возглавила в Хурале фракцию «Единой России».
Теги
крутиян

Все новости

Прощание с Ларисой Крутиян состоится 1 февраля
31.01.2026 в 16:09
В Бурятии с 1 февраля ужесточат условия семейной ипотеки
31.01.2026 в 15:57
В Бурятии нашлась пропавшая пенсионерка
31.01.2026 в 15:52
Еще одно страшное ДТП случилось сегодня в Бурятии
31.01.2026 в 15:46
Пассажиры из Бурятии застряли в Тайшете
31.01.2026 в 15:18
Повышение зарплат учителей в Монголии оказалось недостаточным
31.01.2026 в 15:12
Жители Бурятии всерьез увлеклись небесами
31.01.2026 в 12:00
Глава МВД Бурятии уехал на Кавказ
31.01.2026 в 10:34
В Бурятии разыскивают пожилую женщину
31.01.2026 в 10:26
Мошенники массово оформляют микрозаймы на жителей Бурятии
31.01.2026 в 10:12
ЗУРХАЙ
с 28 января по 3 февраля

Читайте также
В Бурятии с 1 февраля ужесточат условия семейной ипотеки
Родители и дети теперь должны иметь прописку по одному адресу
31.01.2026 в 15:57
Пассажиры из Бурятии застряли в Тайшете
Поезд Москва-Владивосток задержали на три часа из-за технических неполадок
31.01.2026 в 15:18
Повышение зарплат учителей в Монголии оказалось недостаточным
С нового года зарплаты учителей выросли на 26%
31.01.2026 в 15:12
Жители Бурятии всерьез увлеклись небесами
В республике растет число любителей астрономии
31.01.2026 в 12:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru