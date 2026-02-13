В Улан-Удэ выбрали лучших педагогов бурятского языка

В Улан-Удэ подвели итоги городских конкурсов профессионального мастерства «Эрхим багша-2026» и «Эрхим хүмүүжүүлэгшэ-2026». В этом году участвовали 5 педагогов дошкольных учреждений и 6 учителей бурятского языка школ столицы республики.

Победители и призеры конкурса «Эрхим багша-2026»:

Гран-при – Арюна Цыжипхенова, учитель бурятского языка Бурятской гимназии №29.

Диплом I степени – Вера Хаптанова, школа №17;

II место – Оюна Дымшеева, школа №63;

III место – Лариса Лархаева, школа №1.

«Мы гордо несём имя учителя. Тем более учитель бурятского языка действительно несёт продолжение нации, продолжение нашего народа, возрождая и воспитывая в наших детях традиции, обычаи нашего народа», – сказала обладатель гран-при городского конкурса «Эрхим багша-2026» Арюна Рабдановна.

Номинации:

«Эрмэлзэл» – Соёлма Балданова, школа №43;

«Ёhо заншал сахигша» – Туяна Соктоева, школа №7.

Победители и призеры конкурса «Эрхим хүмүүжүүлэгшэ-2026»:

Диплом I степени – Баирма Гумпылова, детский сад №67 «Подснежник»;

II место – Баирма Цыренова, детский сад №52 «Ая-ганга»;

III место – Дулма Нимаева, Центр развития ребенка – детский сад №86 «Оюна».

Номинации:

«Хүмүүжүүлгын ажалай найдал» – Сэлмэг Жапова, детский сад №16 «Родничок»;

«Зохёохы бэлигтэй багша» – Саяна Дабаева, детский сад №33 «Светлячок».