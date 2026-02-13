На Байкале в Бурятии браконьеры выловили почти три тонны рыбы

В Бурятии в 2025 году на водных объектах Байкальского рыбохозяйственного бассейна инспекторы провели более пяти тысяч рейдов и выявили свыше 4400 нарушений. К ответственности привлекли более 4 тысяч человек. Об этом сообщили на итоговом совещании Ангаро-Байкальского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

Правоохранители изъяли у браконьеров почти три тонны незаконно выловленной рыбы, более 1700 орудий лова и 105 единиц транспорта. Общая сумма штрафов превысила 7 миллионов рублей.

В правоохранительные органы передали более 70 материалов, возбуждено 69 уголовных дел.