Общество 16.06.2026 в 09:19

Мариупольский СОБР взял под шефство буддийский субурган в поселке Мангуш

Командир отряда – уроженец Бурятии
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Текст: Карина Перова
Мариупольский СОБР взял под шефство буддийский субурган в поселке Мангуш
Фото: соцсети

Командование СОБРа Мариуполя Донецкой Народной Республики взяло под свое шефство буддийский субурган в поселке Мангуш. Об этом сообщили в пресс-службе Народного Хурала Бурятии.

Напомним, объект, ставший для бойцов из нашего региона символом родного края, торжественно открыли в мае прошлого года. Однако осенью святыня подверглась акту вандализма.

Вскоре субурган полностью восстановили и, как стало известно, в последующем он будет под защитой силовых структур. Договоренность достигнута в ходе встречи командира мариупольского СОБРа (уроженца села Выдрино Кабанского района) с командированным на СВО депутатом Народного Хурала Бурятии. По словам командира СОБРа, в его подчинении служат немало бойцов-буддистов.

Субурган установили бойцы 36-й армии как символ памяти и уважения к мужеству и героизму павших солдат. Он дополнен буддийскими флагами, молитвенными барабанами, священными столбами-коновязями (сэргэ), алтарем и флагштоками. Рядом развеваются флаги соединений 36-й армии, государственные флаги России, Бурятии, Якутии, Калмыкии, Тывы, Дагестана и ДНР. А на памятной плите высечены слова: «Тем, кто пал в бою за мир, обретя бессмертие в веках. Героям, павшим на полях сражений, за мирное небо для всех поколений. Тем, кто голову сложил в бою, кто погиб во имя Родины и жизни...».

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субурган мангуш

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