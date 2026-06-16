Происшествия 16.06.2026 в 09:00

В Бурятии сухие грозы стали причиной двух пожаров

Они возникли в Баргузинском и Муйском районах
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии сухие грозы стали причиной двух пожаров
Фото: РАЛХ
За минувшие сутки в лесах Бурятии возникли два новых пожара в Баргузинском и Муйском районах. Причиной их возникновения стали сухие грозы, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

«На утро 16 июня ликвидировано два возгорания в Баунтовском и Северо-Байкальском районах на общей площади 1,5 га. Продолжаются работы по тушению четырёх очагов: в Баргузинском, Муйском и Северо-Байкальском районах на общей площади 23,8 га. Один пожар в Северо-Байкальском районе локализован на площади 2,5 га. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет», - рассказали в РАЛХе.

В борьбе с огнем сейчас задействованы 79 человек и 1 единица техники.
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с 10 по 16 июня

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