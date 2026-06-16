Спорт 16.06.2026 в 09:10

Спортсмен из Бурятии стал чемпионом мира по стоклеточным шашкам

Турнир проходил в Турции
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Текст: Карина Перова
Спортсмен из Бурятии стал чемпионом мира по стоклеточным шашкам
Фото: Центр спортивной подготовки Бурятии

С 19 по 31 мая в турецкой Аланье состоялся 7-й чемпионат мира по стоклеточным шашкам среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья (с поражением опорно-двигательного аппарата). В турнире участвовали 76 шашистов из девяти стран.

В составе сборной России блестяще выступил спортсмен Центра спортивной подготовки Бурятии Александр Халтагаров. В быстрой программе он остановился в шаге от пьедестала, заняв 4-е место. Однако в классической дисциплине шашист показал настоящий чемпионский характер. Выйдя из отборочного этапа в плей-офф с третьего места, Халтагаров одержал уверенные победы над соперниками из Турции, Армении и России.

«Этот триумф позволил Александру Халтагарову завоевать золотую медаль и титул чемпиона мира. Подготовкой спортсмена занимается мастер спорта Олег Болсохоев», - прокомментировали в Центре спортивной подготовки Бурятии.

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стоклеточные шашки

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