Спортсмен из Бурятии стал чемпионом мира по стоклеточным шашкам

С 19 по 31 мая в турецкой Аланье состоялся 7-й чемпионат мира по стоклеточным шашкам среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья (с поражением опорно-двигательного аппарата). В турнире участвовали 76 шашистов из девяти стран.

В составе сборной России блестяще выступил спортсмен Центра спортивной подготовки Бурятии Александр Халтагаров. В быстрой программе он остановился в шаге от пьедестала, заняв 4-е место. Однако в классической дисциплине шашист показал настоящий чемпионский характер. Выйдя из отборочного этапа в плей-офф с третьего места, Халтагаров одержал уверенные победы над соперниками из Турции, Армении и России.

«Этот триумф позволил Александру Халтагарову завоевать золотую медаль и титул чемпиона мира. Подготовкой спортсмена занимается мастер спорта Олег Болсохоев», - прокомментировали в Центре спортивной подготовки Бурятии.