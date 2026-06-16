В Улан-Удэ бизнесмена задержали по подозрению в мошенничестве

В Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска задержали предпринимателя, подозреваемого в мошенничестве. Его жертвой стал горожанин, который хотел установить систему вентиляции.Как рассказали в МВД Бурятии, в январе на одном из сайтов мужчина нашел объявление об установке систем вентиляции. Условия, предложенные исполнителем, его полностью устроили.Приехав на место, предприниматель произвел замеры, подписал с заказчиком договор и взял предоплату в размере 38 500 рублей. Затем в течение нескольких месяцев бизнесмен под различными предлогами откладывал начало работ. Устав от обещаний, заказчик обратился в полицию.«В ходе оперативно-розыскных мероприятий 29-летний ранее несудимый подозреваемый был задержан. На допросе он дал признательные показания. Мужчина пояснил, что действительно занимается монтажом вентиляционных систем, однако на момент получения заказа испытывал финансовые трудности и заведомо знал, что не собирается выполнять работу», - сообщили в МВД.По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. С бизнесмена взяли подписку о невыезде.