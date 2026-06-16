В Бурятии уже 16 выпускников сдали ЕГЭ на сто баллов

В Бурятии определились первые стобалльники по ЕГЭ-2026. В целом 1 июня выпускники сдавали химию (892 человека), историю (1060 чел.) и литературу (212 чел.).

Как сообщили в минобрнауки региона, особенно впечатляющими стали показатели по химии: 34 школьника набрали более 90 баллов, а четыре человека достигли максимального результата в 100 баллов. Полностью с этим экзаменом справились выпускники школ №5, №35, лицея-интерната №61 Улан-Удэ, а также школы села Поселье Иволгинского района.

Что касается ЕГЭ по литературе, то 15 выпускников преодолели порог в 90 баллов. Одиннадцать участников получили заветные 100 баллов – выпускники улан-удэнских школ №19, №42, №57, Российской гимназии №59, лицея-интерната №61, а также высокие ученики из Хоринского, Иволгинского, Тарбагатайского, Джидинского районов, Гусиноозерска и Кяхты.

«По истории один выпускник из СОШ №7 Улан-Удэ показал абсолютное знание предмета, набрав 100 баллов, а еще 25 выпускников преодолели рубеж в 90 баллов», - заключили в профильном министерстве.