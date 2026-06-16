В Бурятии фермера оштрафовали за неучтенный скот

В Бурятии специалисты Россельхознадзора в ходе плановой выездной проверки выявили нарушения у фермера из Джидинского района.«Предприниматель, занимающийся содержанием и разведением сельскохозяйственных животных, не обеспечил их учет и идентификацию во ФГИС «ВетИС». В частности, в компоненте «Хорриот» отсутствовали сведения о 16 головах крупного рогатого скота и 952 лошадях, а также не были отражены данные о выбытии 8 голов мелкого рогатого скота. Кроме того, в подсистеме «Цербер» не была зарегистрирована площадка для содержания животных, расположенная в местности Баян-Цокто (с. Верхний Бургалтай)», - рассказали в пресс-службе ведомства.Как уточнили в Россельхознадзоре, данные нарушения обязательных ветеринарных требований «повлекли за собой несоблюдение правил учета животных и требований прослеживаемости».По итогам проверки фермера привлекли к административной ответственности и выписали штраф. Также ему выдано предписание об устранении выявленных нарушений, которое к настоящему моменту уже полностью исполнено.