Донорство крови

«Хочу стать донором. Есть ли для этого какие-то особые требования?» Андрей, Улан-Удэ

Стать донором может практически любой здоровый человек. Главное — соблюсти несколько несложных условий.

Требования такие: возраст от 18 лет, вес не менее 50 кг, гражданство РФ или законное проживание в России не менее года, отсутствие медицинских противопоказаний. В день сдачи врач измерит давление, пульс и температуру.

Есть постоянные противопоказания, при которых стать донором нельзя вообще: это ВИЧ, гепатиты, туберкулёз, онкология, болезни крови. Кроме того, есть временные противопоказания: ОРВИ — 30 дней после выздоровления, беременность — год после родов, татуировки и пирсинг — 120 дней, прием антибиотиков — две недели после курса.

Как подготовиться

За 72 часа исключите аспирин, за 48 часов — алкоголь. За сутки уберите из рациона жирное, жареное, копчёное, мясо, рыбу, молочное, яйца, бананы, орехи. Утром съешьте легкий завтрак, например, кашу на воде, сухарики, выпейте сладкий чай. За час до сдачи не курите. Лучшее время сдачи крови — до 12 часов дня.

Как проходит процедура

Возьмите паспорт и СНИЛС. На станции заполните анкету, пройдите медосмотр (давление, пульс, анализ на гемоглобин). Сама сдача крови занимает 5–15 минут. После процедуры посидите 10–15 минут, выпейте сладкий чай. Сдать кровь можно на региональной станции переливания крови. Адреса и режим работы уточняйте на сайте минздрава или через «Госуслуги».

Льготы для доноров

После каждой сдачи вы можете получить освобождение от работы с сохранением зарплаты, компенсацию на питание, дополнительный оплачиваемый день отдыха. Сдавшим два и более раз в год — внеочередные льготные путевки в санаторий.

Как стать Почётным донором России

Для этого нужно сдать кровь 40 и более раз либо 25 раз кровь плюс плазма до общего числа 40, либо только плазму 60 раз. Звание дает ежегодную выплату — с 1 января 2026 года она составляет 19 497,68 рубля.

Отметим, что после сдачи есть некоторые ограничения. В день донации не садитесь за руль, не занимайтесь тяжелым трудом и спортом, не пейте алкоголь минимум сутки.