В Иркутской области упал стратегический бомбардировщик

В Иркутской области произошло крушение стратегического бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил России. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Самолет упал во время планового учебно-тренировочного полета без боекомплекта.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение при заходе на посадку в окрестностях села Каменка Боханского района. Экипаж своевременно катапультировался и был найден местными жителями. Специалисты подтвердили, что пилоты чувствуют себя удовлетворительно и находятся под медицинским наблюдением. Жизни летчиков ничего не угрожает. Предварительно, речь идет о технической неисправности.

На месте происшествия возник пожар, который удалось быстро локализовать на площади в 400 квадратных метров. В настоящее время на месте работают специалисты и комиссия ВКС, которая выясняет причины аварии. На земле пострадавших и разрушений не зафиксировано.

Что касается характеристик самолета, как сообщают российские издания, Ту-22М3 — стратегический бомбардировщик, находящийся в эксплуатации с 1978 по 1993 год. Эти самолеты уже не производятся.