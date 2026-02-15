Расписание праздничных хуралов на Цагаалху-2026

С 14 февраля по 6 марта 2026 года в главном буддийском храме Бурятии – Иволгинском дацане – пройдут торжественные богослужения, посвященные встрече Белого месяца (Цагаалхи). По восточному календарю наступает год Огненной Лошади, а сам праздник встретят в среду, 18 февраля.

Традиционно подготовка к Сагаалгану начнется за несколько дней до наступления Нового года. Верующих ждут важные ритуалы и молебны

Предпраздничные дни:

● 14 февраля (суббота) в 17:00 – Ритуал освящения подношений «Балин Адисалга».

● 15 февраля (воскресенье) с 9:00 – Молебен, посвященный группе защитников (Ямантака, Гомбо, Гонгар, Шагдар, Сэндэма, Шалши, Намсарай, Цанба сахюусаны).

● 16 февраля (понедельник):

o с 9:00 – Сахюусаны (Ямантака, Чойжал, Лхамо, Жамсаран).

o 17:00 – Обряд «Табан Харюулга» (отведения пяти видов препятствий).

o 18:00 – Торжественный молебен «Дугжууба» (ритуал очищения).

o 18:45-19:30 – Сожжение ритуального костра (сора).

● 17 февраля (вторник) – Бутуу удэр («закрытый день»):

o с 9:00 – Молебен «Мандал Шива» (подношение мандалы Зеленой Таре).

o 17:00 – Ритуал благословения подношений Цедор Лхамын балин адисалга.

o 19:00 – Молебен, обращенный к богине Балдан Лхамо.

Встреча Нового года:

● 18 февраля (среда) в 6:00 утра – Торжественный молебен «Цедор Лхамо». С этого момента наступает долгожданный праздник Белого месяца.

Монлам Ченмо (Великий молебен)

С 19 февраля по 5 марта в дацане продлится Монлам Ченмо – 15 дней великих молебнов. В этот период ежедневно проходят утренние (9:00) и дневные (14:00) хуралы. Особенностью этих дней является возможность подать прошения на хурал для представителей разных годов рождения по восточному календарю:



● 19 февраля (Мышь)

● 20 февраля (Корова)

● 21 февраля (Тигр)

● 22 февраля (Заяц)

● 23 февраля (Дракон)

● 24 февраля (Змея)

● 25 февраля (Лошадь)

● 26 февраля (Овца)

● 27 февраля (Обезьяна)

● 28 февраля (Курица)

● 1 марта (Собака)

● 2 марта (Свинья)

● 3, 4 и 5 марта – могут подавать прошения все знаки.

Помимо основных служб, в эти дни также пройдут специализированные хуралы: Табан Хаан (19 февраля), Деважин (23 февраля) и Ехэ Отошо (25 февраля).

Завершение праздничного периода:

● 6 марта (пятница) в 9:00 – Специальный Сахюусан хурал (Гомбо, Лхамо, Жамсаран), посвященный окончанию Монлам Ченмо.

