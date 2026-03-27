В Улан Удэ скидки при оплате наличными дошли до 10%

Недавнее исследование, проведенное аналитическим центром ВЦИОМ, выявило любопытную тенденцию: наличные деньги вновь активно возвращаются в обиход. Каждый второй россиянин с начала года сталкивался с ситуациями, когда продавцы предлагали оплатить покупки именно наличными.По данным исследования, подавляющее большинство (две трети) тех, кто получал подобные предложения, продолжают пользоваться привычными способами оплаты. Лишь небольшой процент опрошенных (17%) пошел навстречу и начал чаще использовать наличные. В Бурятии такие предложения стали подкрепляться выгодой.Просьбы о наличных платежах чаще всего исходят из сферы розничной торговли. Наибольшее количество таких обращений зафиксировано в небольших магазинах у дома (46% случаев), а также на рынках, ярмарках и в уличных ларьках (45%).Бурятия не стала исключением. Последние тенденции показывают, что малый бизнес оптимизирует свои расходы, избегая комиссии за эквайринг. Как сообщили «Номер один» в Сбербанке, комиссии по торговому эквайрингу в Сбербанке для ИП в 2026 году варьируются от 1,3% до 2,5% от оборота, к которым добавляется ежемесячная аренда терминала (около 1000 рублей) и НДС. В 2025 году для новых ИП действовала даже региональная скидка на подключение кассовых терминалов и эквайринга - они были на 20% дешевле, чем в других регионах. В этом году условия обслуживания сравнялись.В Бурятии, чтобы мотивировать покупателей, многие предприниматели предлагают ощутимые скидки при оплате наличными. Жители Улан Удэ активно делятся своим опытом в социальных сетях:- Я недавно переобувал машину, заехал в автосервис. Мне дали 10%-ную скидку при оплате кэш. Теперь часто езжу с наличными, и во многих организациях дают скидку 10%, от 2 до 5% - почти везде, особенно, где идут услуги - от массажа до парикмахерской, но и в торговле также много таких предложений. Раньше подобное случалось, но чтобы постоянно просили наличные, такого не было никогда, - делится своими успехами в экономии жительница Улан Удэ.Баир Будаев, предприниматель, отмечает, что для многих ИП переход на наличные это хороший способ в условиях экономического кризиса снизить издержки и сделать свои услуги более конкурентоспособными, не прибегая к нелегальным схемам.- Мы понимаем, что безналичные платежи удобны, но когда комиссии съедают значительную часть прибыли, приходится искать альтернативу. Предлагая скидку за наличные, мы сохраняем маржу и привлекаем больше клиентов, - комментирует Баир Будаев.Добавим, что популярности наличных способствуют и постоянные проблемы с мобильным интернетом в Улан Удэ. В результате одними из самых ходовых товаров стали те, что с табличками «Оплата только наличными».