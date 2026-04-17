Общество 17.04.2026 в 09:00

Отпуск в кредит

Как не превратить приятные воспоминания в долговую яму
Текст: Номер один
Вопрос: «Мечтаю съездить в отпуск, но накоплений не хватает. Друзья советуют взять кредит. Стоит ли так делать? Может быть, у вас есть финансовые советы» Саян Ц., Кяхта.

Иногда кредит на отпуск может быть оправдан, но только при соблюдении нескольких жёстких условий. В противном случае он рискует превратить приятные воспоминания в долговую яму.

По мнению финансовых аналитиков, займ на путешествие допустим, если у вас есть стабильный доход, заранее просчитаны все расходы и сохранена «подушка безопасности» (запас денег на случай непредвиденных ситуаций). Кредит не должен подрывать базовую финансовую стабильность.

Конкретные ситуации, когда кредит на отдых может быть разумным:

●      вам не хватает небольшой суммы для покупки тура;

●      туроператор даёт большую скидку, и выгодно взять предложение сейчас;

●      появилась «горящая» путевка по очень низкой цене;

●      вы точно знаете, что крупные деньги поступят позже, а отдохнуть нужно сейчас;

●      вы готовы платить за впечатления и осознанно идёте на переплату.

Главное условие: кредит должен быть посильным для вашего бюджета, с низкой процентной ставкой и на короткий срок.

Очень часто такие займы оформляют импульсивно — под влиянием рекламы, сезонных акций или желания «не упустить возможность». Если при этом ставка высокая, а финансовых резервов нет, заемщик рискует столкнуться с трудностями при погашении. Просрочки ведут к штрафам, пеням и росту долговой нагрузки. В итоге отпуск запомнится не морем и солнцем, а постоянными звонками коллекторов.

Прежде чем брать займ на отдых, честно ответьте себе на вопросы: сможете ли вы платить по нему без ущерба для повседневных расходов? Останется ли у вас хоть какой-то запас на случай болезни или потери работы? Если хотя бы на один вопрос ответ «нет» — лучше отложить поездку и начать копить.

