Общество 16.04.2026 в 12:48
В Улан-Удэ снова ожидается снег и сильный ветер
Холоднее станет на 8 и более градусов
Текст: Елена Кокорина
По данным Бурятского гидрометцентра, днём 18 апреля и ночью 19 апреля в Улан-Удэ снова прогнозируются непогода.
Синоптики ожидают выпадение осадков преимущественно в виде мокрого снега, местами возможно установление временного снежного покрова, а также образование гололёда. Северо-западный ветер усилится до 15–20 м/с, температура воздуха понизится на 8 и более градусов.
Жителям рекомендуется соблюдать осторожность на дорогах и по возможности ограничить пребывание на улице. Обо всех предпосылках к возникновению ЧС следует сообщать в службу ЕДДС по телефонам: 37-90-51, 21-36-65.
