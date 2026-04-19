Славу принес ремейк

- Это исторический момент в музыкальной сфере нашей республики. Этот человек принес в Бурятию первую музыкальную премию «Платиновый диск», который вручается за то, что песня была прослушана за последний год более 10 млн раз, - сказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.





Саунд-продюсер из Бурятии Аюр Цыренов получил престижную награду — «Платиновый диск» от агрегатора цифрового контента «Звонко». Это первая подобная награда в истории нашего региона. Наш земляк стал автором ремейка на легендарную песню Софии Ротару «Луна» (12+). Результат превзошел все ожидания: за год трек набрал более 25 млн прослушиваний. О том, как, находясь в Улан-Удэ, Аюру удается работать со звездами российской эстрады, читайте в «Номер один».В мире цифровой музыки «Платиновый диск» — это главный измеритель народной любви. Если раньше артисты получали заветную «платину» за тиражи физических носителей: пластинок, дисков и кассет, то сегодня награда вручается за цифровые прослушивания. Порог получения - 10 млн стримов. Аюр Цыренов собрал в 2,5 раза больше.«Платиновый диск» дарит музыканту не просто красивый диск в рамке. Это официальное признание цифрового рынка, которое открывает двери к крупным концертным площадкам, дорогим рекламным контрактам и сотрудничеству с мировыми лейблами. Для артиста из региона это «золотой билет» на федеральную сцену, доказывающий, что твой продукт готов покорять миллионы слушателей.Количество прослушиваний отслеживает крупнейший российский музыкальный дистрибьютор и агрегатор контента ZVONKO digital. Компания выступает посредником между правообладателями (музыкантами, лейблами) и стриминговыми сервисами.Платиновый диск по итогам 2025 года присудили Аюру Цыренову за сингл «Луна» в коллаборации с певицей Анютой Морозовой. За год трек набрал 25 млн прослушиваний на разных цифровых площадках.Поворотный момент наступил, когда Аюру позвонил Сергей Жуков из группы «Руки вверх!».- Музыкой я занимаюсь с 2016 года: написанием электронной музыки, ремиксами, треками. Последние два года активно сотрудничаю со звездами российской эстрады. В 2020 году однажды утром меня разбудил звонок. Мне позвонил Сергей Жуков, солист группы «Руки вверх!». Он сказал, что сейчас находится в США, и попросил сделать трек. С тех пор все закрутилось и завертелось, - рассказывает музыкант и продюсер Аюр Цыренов.Музыкант из Бурятии не мог поверить, что ему позвонил его кумир. В детстве именно эта группа вдохновила Аюра на занятия музыкой.- Сергей Жуков хотел сделать аранжировку в стиле «Ласкового мая» для новой женской группы. Пока мы работали над этим, вокруг все начали делать подобную музыку. Тренд изжил себя. Хотя тот трек так и не был выпущен, это стало для меня отправной точкой в карьере на федеральном уровне, - утверждает Аюр.Как выяснилось, Сергей Жуков наткнулся в социальных сетях на кавер в стиле 90-х годов, который создал Аюр Цыренов. Созданная бурятским музыкантом аранжировка очень понравилась солисту «Руки Вверх!», и он решил позвонить Аюру.Сейчас Аюр Цыренов — один из самых востребованных продюсеров в России. Он работал над треками таких исполнителей, как Евгений Холмский («Турбомода»), Jilav, Syntheticsax, Revoльvers и группа 2+2.- Сейчас работаю с солистом группы «Турбомода» Евгением Холмским. Выпущены уже два трека. На подходе третий. И, скорее всего, будет еще четвертый, - рассказывает саунд-продюсер.На «Яндекс.Музыка» ежемесячная аудитория его ремиксов превышает 1,5 млн уникальных слушателей. Его версия трека Ameno (12+) уже много лет занимает лидирующие позиции среди самых скачиваемых композиций.Особенность творчества Аюра — танцевальные ремиксы на известные хиты. Его аранжировки делают знакомые мелодии настоящими гимнами для танцполов и набирают миллионы прослушиваний по всему миру.- Как аранжировщик и продюсер, я сотрудничаю с российскими исполнителями и даже с зарубежной эстрадой. В январе 2022 года от московской музыкальной радиостанции DFM, с которой я уже два года активно сотрудничал, получилось выйти на мировых звезд группу - Tokyo Hotel. Мы почти оформили ремикс, который их устроил, но по не зависимым от нас обстоятельствам, все сошло на нет. Но очень надеюсь, что у меня все получится если с не с ними, так с другими, - поделился своим опытом Аюр Цыренов.В 2016 году музыкант принял судьбоносное решение уйти из вокальной деятельности в саунд-продюсирование. Четыре года напряженной работы и сотни ремиксов отточили его мастерство. Успех был гарантирован.- Осенью 2024 года мне написала Анюта. Она сказала, что скачала мою минусовку на песню «Луна». Тогда я выложил инструментальную версию, чтобы другие пели под нее. К тому времени созданная мною версия звучала не очень. Но Анюта спросила, можно ли на эту версию записать свой вокал. Она сказала, что оформит права у автора песни Владимира Матецкого, чтобы выпустить на всех площадках. Я ответил, что можно, но на всякий случай спросил, зачем это. Потому что можно сделать намного лучше. Она поинтересовалась, сколько за это возьму. Я ответил, что будет бесплатно, только нужно вписать мое имя: «Хочу быть указан в названии». В итоге я написал, ей понравилось. Она записала свой вокал, заказали обложку и запустили, - рассказывает музыкант.В итоге Аюр переосмыслил советский хит, добавил авторскую аранжировку, современную басовую линию и стильный проигрыш, превратив композицию в танцевальный блокбастер.- Если послушать оригинальную композицию с Софией Ротару, то там аранжировки, по сути, нет. Лишь ударные, бас-гитара и электрогитара. Поэтому я не стал усложнять, упор сделал на вокал, прописал басовую и ударную линии и дополнил стильным проигрышем. Как мне сказал один музыкальный редактор: «Проигрыш звучит как выигрыш». Главное — не испортить, не опошлить. Тут задача, чтобы трек понравился как 20-летним, так и 50-летним и даже 70-летним слушателям, - объясняет свой подход к творчеству Цыренов.Созданному ремейку «Луна» с вокалисткой Анютой Морозовой удалось решить сложную задачу: угодить и молодежи, привыкшей к плотному биту, и старшему поколению, любящему оригинал в исполнении Ротару.- Нашей целью было сохранить красоту оригинальной песни, не испортив мотив, но сделать ее современной, — подчеркивает Аюр.По рассказу саунд-продюсера, над треком «Луна» он проработал всего два часа, но ему понадобилось три дня для создания проигрыша.В детстве Аюр мечтал работать водителем маршрутки, но стал музыкантом. Как-то в школе, где он учился, его попросили выступить на мероприятии. Он спел песню из репертуара «Руки вверх!».- Я спел точь-точь как молодой Жуков. Это был успех. И очень символично, что мне удалось с ним поработать, - смеется Аюр.Аюр вырос в творческой семье. Его дедушка был вокалистом в театре оперы и балета. Бабушка - заслуженный работник культуры. В конце 90-х Аюр участвовал в разных музыкальных фестивалях, затем работал в команде Виктора Малдаева. Его сын пошел по стопам отца, сейчас он гитарист.Свои первые выступления Аюр начал давать в три года, исполняя репертуар дедушки на балконе их дома. Профессиональная карьера артиста стартовала в 1998 году. В подростковом возрасте он стал востребованным певцом на городских праздниках, специализируясь на танцах. По окончании школы познакомился с известным аранжировщиком Виктором Малдаевым, что стало важным шагом в его развитии как специалиста по звуку.В 2016 году Аюр перешел от вокала к саунд-продюсированию и за два года победил в семи крупных конкурсах ремиксов, обойдя более 300 конкурентов из СНГ.- Я еще и вокалист: почти 20 лет проработал на свадьбах, юбилеях и в разных ресторанах, поэтому точно знаю, как не напугать слушателя грубой и безвкусной аранжировкой. Например, на свадьбе хочешь спеть определенную песню, а на сайте нужно выбрать минусовку из 43 версий. Ведь необходимо выбрать ту, которая будет удачно звучать. Чтобы чувствовать эту грань между «не испортить» и «сделать красиво», нужен вкус, - делится мыслями музыкант.По рассказу Аюра, иногда его тошнит от музыки и хочется спать сутки напролет. Он даже в такси просит выключить музыку.- Год назад я сотрудничал с новой киргизской радиостанцией. Им нужно было создать полностью музыкальную базу, чтобы как-то отличаться от других. С музыкальным редактором за год мы создали 1000 ремиксов. Лично я написал 600. Каким нужно быть киборгом, чтобы за год создать столько треков. Практически это моя радиостанция, - шутит Аюр.Музыкант рассказал, что мечтает поработать с группой «Динамит», Димой Биланом, а из зарубежных исполнителей с Weeknd.- Хотел бы делать все то же самое, что и сейчас, но от своего имени. Потому что я же сам вокалист. В проекте - кавер на песню Numb (12+) группы «Линкин парк». Скоро у меня появится что-то авторское, есть уже пара идей, - делится планами аранжировщик.Начинающим музыкантам Аюр советует не бояться творить и не читать отзывы, чтобы не сбить себе настрой.Аюр Цыренов - пример того, когда, находясь за тысячи километров от Москвы и Санкт-Петербурга, можно добиваться колоссального успеха. Век цифровых технологий и интернета, когда стираются границы, позволяет сотрудничать с мировыми звездами, творя в своей квартире в Улан-Удэ.Фото: «Номер один»