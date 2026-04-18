Общество 18.04.2026 в 15:01

В Бурятии энергетики работают в режиме повышенной готовности

В непогоду за электросетями следят 132 бригады
Текст: Карина Перова
В Бурятии энергетики работают в режиме повышенной готовности
В Бурятии ожидается очень сильный ветер до 28 м/с и понижение температуры на 8 градусов. В «Россети Сибирь» – «Бурятэнерго» сообщили, что энергетики работают в режиме повышенной готовности и будут устранять возможные технологические нарушения круглосуточно.

Всего задействовано 132 бригады (784 человека и 283 единицы техники), а также 19 передвижных резервных источников электроснабжения. Ведется непрерывный мониторинг работы объектов электросетевого хозяйства.

«Важно соблюдать правила электробезопасности рядом с линиями электропередачи и подстанциями – в том числе не укрываться от порывов ветра вблизи энергообъектов», - напомнили специалисты.

Сообщить о нарушениях и повреждениях электросетей можно по бесплатному круглосуточному телефону «Светлой линии»: 8-800-220-0-220 (короткий номер – 220).

Все новости

В Бурятии энергетики работают в режиме повышенной готовности
18.04.2026 в 15:01
Борица из Бурятии взяла «серебро» в Турции
18.04.2026 в 14:45
На трассе в Бурятии ввели ограничения для фур и автобусов
18.04.2026 в 14:33
В Забайкалье китайских туристов повезут на заброшенные заводы
18.04.2026 в 14:23
В Бурятии мать-алкоголичка избивала и связывала малолетнего сына
18.04.2026 в 13:05
Едва не замерзшую в Улан-Удэ собаку приютили жители Ярославля
18.04.2026 в 12:52
В Бурятии из-за детского шалаша произошел лесной пожар
18.04.2026 в 12:19
В Бурятии планируют создать образовательный тренировочный центр для молодежи
18.04.2026 в 12:01
В Ангарске осудили уличного гонщика, насмерть сбившего девушку
18.04.2026 в 11:51
В Бурятии водитель на летней резине угодил в ДТП
18.04.2026 в 11:40
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 апреля

Читайте также
На трассе в Бурятии ввели ограничения для фур и автобусов
Они действуют из-за снега и плохой видимости
18.04.2026 в 14:33
В Забайкалье китайских туристов повезут на заброшенные заводы
В крае мало что можно показать иностранцам
18.04.2026 в 14:23
В Бурятии мать-алкоголичка избивала и связывала малолетнего сына
Женщину отправили в исправительную колонию
18.04.2026 в 13:05
Едва не замерзшую в Улан-Удэ собаку приютили жители Ярославля
Снежинка обрела любящую семью
18.04.2026 в 12:52
Следующая новость
