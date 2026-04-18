В Бурятии энергетики работают в режиме повышенной готовности

В Бурятии ожидается очень сильный ветер до 28 м/с и понижение температуры на 8 градусов. В «Россети Сибирь» – «Бурятэнерго» сообщили, что энергетики работают в режиме повышенной готовности и будут устранять возможные технологические нарушения круглосуточно.

Всего задействовано 132 бригады (784 человека и 283 единицы техники), а также 19 передвижных резервных источников электроснабжения. Ведется непрерывный мониторинг работы объектов электросетевого хозяйства.

«Важно соблюдать правила электробезопасности рядом с линиями электропередачи и подстанциями – в том числе не укрываться от порывов ветра вблизи энергообъектов», - напомнили специалисты.

Сообщить о нарушениях и повреждениях электросетей можно по бесплатному круглосуточному телефону «Светлой линии»: 8-800-220-0-220 (короткий номер – 220).