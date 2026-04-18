18.04.2026 в 17:06
В Улан-Удэ с КГХ взыскали 100 тысяч в пользу девочки, покусанной собакой
Нападение случилось прошлой осенью
Текст: Карина Перова
С комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ взыскали 100 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу покусанного собакой ребенка.
В октябре 2025 года на улице Кирова бродячий пес налетел на семилетнюю девочку. В результате нападения ребенок получил множественные укушенные раны лица.
Прокурор Советского района обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с учреждения компенсации. Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме. Исполнение решения находится на контроле надзорного ведомства.
Ранее «Номер один» сообщал, что с мэрии взыскали 80 тысяч в пользу двух детей, пострадавших от нападения бездомной собаки в июле 2025 года.
