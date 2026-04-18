Общество 18.04.2026 в 17:06

В Улан-Удэ с КГХ взыскали 100 тысяч в пользу девочки, покусанной собакой

Нападение случилось прошлой осенью
Текст: Карина Перова
С комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ взыскали 100 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу покусанного собакой ребенка.

В октябре 2025 года на улице Кирова бродячий пес налетел на семилетнюю девочку. В результате нападения ребенок получил множественные укушенные раны лица.

Прокурор Советского района обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с учреждения компенсации. Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме. Исполнение решения находится на контроле надзорного ведомства.

Ранее «Номер один» сообщал, что с мэрии взыскали 80 тысяч в пользу двух детей, пострадавших от нападения бездомной собаки в июле 2025 года.

Все новости

В Улан-Удэ с КГХ взыскали 100 тысяч в пользу девочки, покусанной собакой
18.04.2026 в 17:06
В Бурятии село участвует в разработке путей развития республики
18.04.2026 в 15:06
В Бурятии энергетики работают в режиме повышенной готовности
18.04.2026 в 15:01
Борица из Бурятии взяла «серебро» в Турции
18.04.2026 в 14:45
На трассе в Бурятии ввели ограничения для фур и автобусов
18.04.2026 в 14:33
В Забайкалье китайских туристов повезут на заброшенные заводы
18.04.2026 в 14:23
В Бурятии мать-алкоголичка избивала и связывала малолетнего сына
18.04.2026 в 13:05
Едва не замерзшую в Улан-Удэ собаку приютили жители Ярославля
18.04.2026 в 12:52
В Бурятии из-за детского шалаша произошел лесной пожар
18.04.2026 в 12:19
В Бурятии планируют создать образовательный тренировочный центр для молодежи
18.04.2026 в 12:01
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 апреля

Читайте также
В Бурятии энергетики работают в режиме повышенной готовности
В непогоду за электросетями следят 132 бригады
18.04.2026 в 15:01
На трассе в Бурятии ввели ограничения для фур и автобусов
Они действуют из-за снега и плохой видимости
18.04.2026 в 14:33
В Забайкалье китайских туристов повезут на заброшенные заводы
В крае мало что можно показать иностранцам
18.04.2026 в 14:23
В Бурятии мать-алкоголичка избивала и связывала малолетнего сына
Женщину отправили в исправительную колонию
18.04.2026 в 13:05
Следующая новость
