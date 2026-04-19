Предприятия Бурятии бьют по экологии

- Следователи выехали к месту происшествия для осмотра территории и изъятия проб для проведения химических исследований. По результатам проверки будет принято правовое решение, - прокомментировали в ведомстве.





В поселке Заиграево местные жители забили тревогу: из трубы местной котельной в неогороженный котлован течет подозрительная вода. На дне оседает шлак, рядом могут играть дети, а почва вокруг, по мнению общественников, постепенно пропитывается вредными химическими веществами. Следователи уже выехали на место, взяли пробы. В администрации района успокаивают: это обычный отстойник, вода неопасна, он высыхает летом и функционирует десятилетиями. Однако проблема, вскрывшаяся в Заиграево, не единичный случай. Старые предприятия привыкли работать по старинке, но время требует другого подхода - делать дело надо без ущерба для окружающей среды.На прошлой неделе очередную экологическую тревогу забили представители регионального отделения Народного фронта. Там сообщили, что с местной котельной идет сброс промышленных стоков в неогороженный водоем.При этом в районном следственном отделе СУ СКР по республике уже начали проверку нарушения правил обращения с опасными отходами. В случае если факт загрязнения подтвердится и природу действительно отравляют, могут возбудить уголовное дело.Между тем местные жители и общественники переживают о возможном загрязнении почвы этими стоками с вредными химическими веществами – на дне котлована оседают взвеси шлака. Кроме того, к водоему могут свободно приблизиться дети.В свою очередь, в администрации Заиграевского района Бурятии тоже прокомментировали ситуацию: газета «Вперед» передает, что это «обычный отстойник котельной» площадью около 90 кв. м, который «появился еще на этапе строительства объекта теплоснабжения по проектной логике». И что «в таком виде котельная функционирует десятилетиями».Вода не является фенольной и химически опасной, она используется для охлаждения дымососов и сетевых насосов, продолжает издание. Сюда же попадают излишки воды из системы мокрого золоудаления и вода после промывки фильтров водоподготовки (примерно 20 «кубов» дважды в неделю). Также подчеркивается, что вода закачивается в специальный бак и отстаивается 12 часов, а уже потом попадает в котлован. «Фактически в землю попадает небольшое количество золы в объемах, равных утилизации на собственном участке в частном доме», - заключили в газете.- В технологическом процессе предусмотрено, что вода, используемая для охлаждения золошлаковых отходов, поступает в котлован. Процесс происходит только в отопительный сезон. В теплое время котлован высыхает, - сказал заместитель руководителя по развитию инфраструктуры администрации Заиграевского района Денис Теньков.Чтобы успокоить общественность, власти пообещали в ближайшее время огородить водоем для безопасности жителей.Впрочем, эта история – лишь вершина айсберга. Предприятия в Бурятии то и дело создают ситуации, угрожающие природе и жителям. Особенно касается предприятий, работающих в жилищно-коммунальном комплексе.Например, ранее «Номер один» сообщал о проблеме жителей микрорайона Исток в Улан-Удэ. Там ТГК-14 годами складировала золошлаковые отходы с нескольких котельных. Их свозили в плохо огороженное месте посреди поселка. До ближайших домов - около 50 метров, рядом школа и детский сад.Жители жаловались: при малейшем ветре пыль от шлака стоит столбом. Нет возможности ни дышать нормально, ни белье высушить. При этом дети ходят мимо этих гор, срезая путь. Шлак горячий, может осыпаться - это прямая угроза жизни и здоровью.Эксперты подтверждали: нарушения очевидны. Санитарно-защитная зона для такого объекта должна быть не менее 1,5 километра - здесь она не соблюдена. Шлак не был ничем не накрыт, не поливался водой, отчего пылил. В этой пыли - тяжелые металлы, которые попадают в легкие и вызывают болезни. Люди выращивают на своих огородах овощи, а они могли впитать вредные вещества из почвы и воздуха.Прокуратура еще в 2023 году вносила представление директору Улан-Удэнского энергетического комплекса - филиала ТГК-14. Компания его проигнорировала. Лишь после выездного рейда Общероссийского народного фронта в мае 2024 года энергетики пообещали вывезти шлак. Однако ликвидация опасных куч затянулась еще на год, и лишь в 2025 году золошлак вывезли.Не лучше ситуация и с водой. В апреле 2026 года Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура выявила сброс сточных вод с местных очистных сооружений в реку Кяхтинку. Предельно допустимые концентрации по взвешенным веществам превышали норму в два раза, по ионам аммония - в 13 раз, по фосфат-ионам - в 22 раза.Росприроднадзор оштрафовал руководителя эксплуатирующей организации на 70 тыс. рублей. А природоохранный прокурор подал в суд иск с требованием обеспечить очистку сточных вод в соответствии с нормативами для экосистемы озера Байкал. Ситуация на контроле, но факт остается фактом: в одну из рек, впадающих в Селенгу, а через нее в Байкал десятилетиями сливали недостаточно очищенные стоки.Похожая история произошла в Кабанском районе. В 2025 году общественники обнаружили в устье реки Снежной трубу, из которой шли характерные волны и пахло канализацией. На камнях - зеленые маслянистые отложения. Река впадает в Байкал в 700 метрах от места слива.Прокуратура подтвердила нарушения. Но здесь, как объяснялось ранее, был перегруз мощностей в связи с отсутствием очистных в соседних населенных пунктах. Стоял выбор: либо везти на перегруженные очистные, либо в чистом, точнее, грязном виде сливать прямо на землю. Выбор пал на первый вариант. И все же Арбитражный суд Бурятии взыскал с МУП «Тепловодосети» 1,5 млн рублей за вред, причиненный реке. Администрация района пообещала построить дополнительную емкость для разбавления стоков. Но осадок, как говорится, остался.Самые масштабные экологические проблемы Бурятии достались в наследство от советского прошлого, когда об экологии не думали вовсе.Фенольный отстойник в Улан-Удэ - результат работы газогенераторной станции ЛВРЗ с 1987 по 2005 год. Туда сливали продукты неполного сгорания угля: каменноугольную смолу, шлак, фенолы. Никакой гидроизоляции - отходы лежали прямо на грунте. Сегодня в отстойнике около 24 тыс. кубометров токсичной субстанции. До Байкала - менее 100 километров.Отстойник пытались засыпать гравием - метод признали неудачным. Хотели сжечь на месте, но от идеи отказались. Теперь за ликвидацию взялся Федеральный экологический оператор (структура «Росатома»). Проект прошел государственную экспертизу. Планируется, что работы займут три года: построят противофильтрационную завесу, затем зимой слой за слоем отходы извлекут и вывезут. Место рекультивируют.Нефтяная линза в микрорайоне Стеклозавод - еще одно наследие времен СССР. Нефтебазы Минобороны России и Госкомнефтепродукта десятилетиями закачивали топливо в подземные хранилища, а утечки пропитывали почву. По расчетам, в Селенгу попадало не менее 15 тонн нефтепродуктов в год. Проблему пытались решить откачкой в 2010-х, но эффект оказался временным из-за новых поступлений.Сейчас Минприроды Бурятии добивается включения нефтяной линзы в государственный реестр объектов накопленного вреда. Это позволит получить федеральное финансирование на полноценную ликвидацию.Все эти истории объединяет одно: десятилетиями предприятия и коммунальщики работали по принципу «лишь бы работало». Шлак свозили куда попало, стоки сливали в ближайшую реку, а о последствиях не думали. Экология была не в чести.Но сегодня ситуация меняется. Прокуратура и Росприроднадзор штрафуют нарушителей, Следственный комитет возбуждает уголовные дела, общественники фиксируют нарушения и добиваются их устранения. Появляются федеральные программы по ликвидации накопленного вреда. Старые методы больше не работают.Время требует другого: промышленность и энергетика должны развиваться, но без ущерба для окружающей среды и здоровья людей. Шлак нужно утилизировать, а не складировать у жилых домов. Стоки - очищать до нормативов, а не сливать в реки. Старые отстойники и линзы - ликвидировать, а не ждать, пока они отравят Байкал.Процесс движется медленно, но все-таки идет. И заиграевский котлован - лишь небольшой эпизод в большой борьбе за чистоту бурятской природы. Которую, хочется верить, все-таки приведут в порядок.Фото: СУ СКР по Бурятии