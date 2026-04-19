Общество 19.04.2026 в 06:02
Зурхай на воскресенье, 19 апреля
2-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Благоприятно: для родившихся в годы Дракона; проводить ритуал «Даллага» относительно приумножения богатства, пищи, скота, заниматься государственными делами, направленными на развитие и процветание; для принятия сана священнослужителя, проведения ритуалов освящения, начала строительных работ, возведения печи, а также посева семян.
Неблагоприятно: для проведения ритуала огненной пуджи, начала нового бизнеса.
Стрижка волос: к различным болезням, ссорам и тяжбе.
Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия, особенно на восток.
Фото: Номер один
