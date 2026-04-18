В Бурятии село участвует в разработке путей развития республики

Выступления глав Иволгинского и Селенгинского районов стали очень заметной частью прошедшего стратегического форума «Бурятия сегодня. Бурятия завтра!». Это крупное мероприятие, в котором приняло участие две тысячи человек, стало местом, где власть и общество обсудили достижения и наметили новые пути для ускорения развития республики в ближайшие годы.

Иволгинцев все больше

Значительная доля жителей региона являются сельчанами. Положение на селе неоднозначное — где-то получше, где-то похуже. В связи с этим, участники форума с интересом ознакомились с положением дел у иволгинцев и селенгинцев. Иволгинский район - самый маленький среди сельских районов по площади, но самый большой по числу жителей.

«В настоящее время иволгинцев почти 72 тысячи. Из них 25% - детское население - это очень высокий показатель», - сообщил в своем выступлении Николай Емонаков, глава Иволгинского района.

Он напомнил о постоянном росте населения и о том, что одновременно динамично нарастает жилищное строительство. С 2020 г. по 2025 г. жилищное строительство показало рост с 17,7 тыс. кв. м до 89,8 тыс. кв. м. Жителей в районе в 2020 г. было 59,2 тыс. и с тех пор произошел рост, продолживший многолетний тренд. Иволгинский район, который граничит с Улан-Удэ, давно стал территорией, куда особенно активно приезжают люди из других мест республики.

«Наша задача создать достойные условия для жизни», - такова принципиальная позиция районного главы. Рост числа детей вызвал необходимость усиленного развития учреждений дошкольного и школьного образования. И это было обеспечено.

«Была переукомплектованность школ. Школы работали по плавающему расписанию. В крупных школах учились в три смены. В связи с этим, с 2021 г. построено 6 новых школ. Особенная честь, особенная гордость для всех иволгинцев в том, что школу в улусе Нурселение открывал президент России Владимир Владимирович Путин — в режиме ВКС поздравил педагогов, учеников с открытием современной школы. Дети в старом корпусе учились в три смены», - доложил Николай Емонаков под аплодисменты участников форума.

Глава района рассказал о главных достижениях района - развитии детсадов (вопрос с очередями решен), росте числа медалистов в школах, капремонте образовательных учреждений, о работе по дорогам, спортобъектам, о ремонте памятников, посвященных Великой Отечественной войне.

«Район можно рассматривать, как точку опережающего роста», - поделился оптимизмом с залом Николай Емонаков. Глава района напомнил о том, что в районе находятся интереснейшие объекты мирового и российского масштаба. Это имеет туристический потенциал. Всем известно, что район - это древняя земля гуннов, это центр российского буддизма, это оздоравливающие источники. В район каждый год прибывает около 600 тыс. туристов. Но здесь думают - чем еще привлечь путешественников?

«В этом году откроем масштабный проект. Это тропа «Плато Чингисхана» протяженностью 4,5 километра. Она будет украшена скульптурами всемирно известного художника Даши Намдакова», - напомнил глава района.

Еще есть проект «Четыре сезона». В местности Сужа на старых карьерах инвестор создает комфортный, безопасный пляж, семейные апартаменты, спортобъекты. Николай Емонаков уверен, что объект полюбят, как жители района, Улан-Удэ, так и всей республики.

Среди сфер, на которые иволгинцы делают акцент, - аграрная отрасль, туризм и рекреацию, производство и переработка продукции, логистика.

Что касается бюджета, он за последние пять лет достиг 3,3 млрд. рублей. «Собственные доходы района выросли в три раза до 498 млн рублей», - подчеркнул глава Иволгинского района. Радует рост малого бизнеса. Идет поддержка участников СВО. В районе поддерживают и молодые семьи. Перспективно смотрится проект по возможному освоению Ошурковского месторождения апатитов. Есть куда двигаться. Район уверенно смотрит в будущее и своим главным богатством там называют жителей. А главная цель района - улучшение жизни сельчан.

Селенгинский курс - вперед

За последние пять лет район добился немалых успехов в наращивании своего потенциала.

«Селенгинский район — энергетическое «сердце» Бурятии. В модернизацию энергоблоков Гусиноозерской ГРЭС за эти годы вложено более 12 млрд. рублей, что позволило увеличить мощность станции на 54 мегаватта», - выступил Станислав Гармаев, глава Селенгинского района, председатель Совета муниципальных образований Республики Бурятия.

Два угольных разреза добыли за пять лет более миллиона тонн продукции. Продолжается реализация крупного проекта по строительству тепличного комбината в городе Гусиноозерске - селенгинский глава сообщил, что запуск планируется в текущем году (появится более 200 новых рабочих мест).

На базе гусиноозерской ИК-1 открыт цех по глубокой переработке шерсти, в Темнике — цех по переработке облепихи, в Нижнем Убукуне — овощехранилище и т. д. Селенгинцы выращивают зерновые, картофель, овощи, мясо, а площадь садов за пятилетку выросла в 6 раз до 193 гектаров. Начали работу 17 новых баз отдыха, 2 официальных пляжа на Щучьем озере, 2 туристско-информационных центра и 2 историко-краеведческих тропы.

«Благодаря вхождению Бурятии в Дальневосточный федеральный округ, построена Новоселенгинская средняя школа. На базе 19-ти школ района открыли Центры «Точка роста», в которых обучается более 4 тысяч школьников. В секциях и кружках района занимаются 86% детей. Более 5 тысяч школьников стали победителями олимпиад, конкурсов и соревнований», - выступил Станислав Гармаев.

Наращивается работа по профориентации школьников. А 7 февраля прошлого года открыт районный центр российского движения детей и молодежи «Движение первых». Также открыт штаб патриотического движения «Юнармия». «Наша молодежь — это будущее Селенгинского района», - отметил глава района.

На ранее пустовавших участках в районе построили 4 спортплощадки — в Баратах, Жаргаланте, Харгане и Гусиноозерске. Построены стадионы в Гусином озере и Тохое. И другие объекты для активного времяпрепровождения жителей. «Благодаря финансовому участию Гусиноозерской ГРЭС, в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» построен плавательный бассейн в городе Гусиноозерске, который ежемесячно посещает около 3 тысяч человек разного возраста. Открыты секции плаванья и водного поло», - порадовал Станислав Гармаев.

За последние годы в районе отремонтировали клубы, библиотеку и т. д. А в Тохое построили новый ДК. Развивалась медицинская отрасль, т. ч. поступил компьютерный томограф, два автомобиля «скорой помощи», 16 легковых автомобилей. Уделяется внимание досугу пожилых жителей. Заметным явлением стали 230 ТОСы, охватывающие 14 тысяч человек. На дороги за пять лет направили более миллиарда рублей из Дорожного фонда. В том числе, прошла реконструкция моста через реку Темник на историческом Великом чайном пути.

Глава района отметил, что сегодня селенгинцы участвуют в специальной военной операции. «В их числе Герой России Владимир Тарковский», - сказал Станислав Гармаев, подчеркнув, что жители и предприятия объединились в оказании помощи бойцам. В 2023 г. открылся филиал Фонда «Защитники Отечества». Оказываются все меры поддержки участникам СВО, их семьям.

Благоустраиваются дворовые и общественные территории. Так, в райцентре - по итогам победы проекта во всероссийском конкурсе - благоустроены центральный парк и улица Ленина. «В текущем году будет благоустроен пляж в Гусиноозерске», - заверил глава района.

Сделаны работы по федеральному проекту «Чистая вода». Реализуются мероприятия по проекту «Чистый воздух».

Собственные доходы районного бюджета выросли в два раза за пять лет. «Многое сделано, но время идет, появляются новые вызовы и задачи», - отметил глава Селенгинского района. Жители по всему району выдвигают свои предложения по улучшению жизни и власть их слышит. Например, в настоящее время для райцентра впервые разрабатывается мастер-план. Завершил свое выступление Станислав Гармаев тем, что для всех участников форума зачитал патриотическое стихотворение с призывом помнить свою историю, защищать родную землю, верить в свои силы.

«Друзья, от нас самих зависит,

Кем быть, что делать, чем дышать.

А Родина нам ставит цели,

Быть человеком и пахать», - подытожил оратор.

«Станислав Дашиевич, вам аплодируют стоя. Я думаю, эти аплодисменты всем работникам муниципальных образований нашей республики», - сказал ведущий форума, когда участники, не жалея ладоней, провожали селенгинского главу, покидавшего сцену мероприятия.