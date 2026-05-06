Отсрочка по кредиту

Как оформить кредитные каникулы
«Попал в сложную жизненную ситуацию, платить по кредиту больше не могу. Могу ли я оформить отсрочку?» Максим, Хоринск.

Если вам временно нечем платить по кредиту, можно попросить у банка отсрочку — так называемые кредитные каникулы. На срок до полугода платежи приостановят без штрафов и пеней. Однако право на отсрочку есть не у всех.

Кто может оформить кредитные каникулы

Закон дает такое право двум основным категориям заемщиков. Первая — те, чьи доходы за последний год упали более чем на 30% по сравнению с предыдущим годом. Вторая — люди, чье жилье оказалось в зоне чрезвычайной ситуации (наводнение, пожар и т.п.). В этом случае отсрочка предоставляется независимо от размера кредита, но только пострадавшим.

Особые условия для участников СВО и их семей

Участники специальной военной операции и члены их семей имеют право на отсрочку по всем видам кредитов на особых условиях. Она предоставляется на весь срок службы бойца плюс еще 180 дней после его окончания (или досрочного увольнения). Для этой категории не действуют никакие лимиты по сумме кредита — отсрочку дадут даже по очень крупным займам.

Лимиты по сумме кредита для остальных заемщиков

Если вы не относитесь к участникам СВО и не попали в зону ЧС, то банк может отказать в отсрочке, когда сумма вашего кредита превышает определенные пороги. Для автокредита максимальная сумма — 1,6 млн рублей, для потребительского кредита — 450 тысяч рублей, для задолженности по кредитной карте — 150 тысяч рублей. Если ваш кредит больше, в отсрочке, скорее всего, откажут.

Особые правила для ипотеки

Приостановить платежи можно и по ипотеке, но при соблюдении нескольких условий. Квартира должна быть единственным жильем заемщика, а сумма кредита — не превышать 15 млн рублей. Кроме того, нужна одна из трёх причин: болезнь заемщика сроком более двух месяцев подряд, потеря работы или рождение ребёнка. Для последнего случая есть дополнительные требования: ваш доход должен снизиться минимум на 20%, а ежемесячный ипотечный платеж — превышать 40% семейного дохода.

По каждому кредиту взять отсрочку можно только один раз. Во второй публикации мы подробно расскажем, как правильно оформить заявление на кредитные каникулы и какие документы для этого потребуются.

