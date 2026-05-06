В Бурятии с бутлегера взыскали штраф в 3 миллиона рублей

Судебные приставы Бурятии взыскали с 47-летнего мужчины уголовный штраф в размере 3 млн рублей. Ранее жителя осудили за незаконное приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу 18 тысяч бутылок немаркированной алкогольной продукции общей стоимостью 4,7 млн рублей.

Спиртное мужчина хранил в гараже, специально арендованном для этих целей, и реализовывал через несколько магазинов республики.

Суд назначил бутлегеру наказание в виде штрафа в размере 3 млн рублей с рассрочкой выплаты на 3 года. Однако мужчина не уложился в установленный срок, оплатив уголовный штраф частично.

«Из-за недостаточности внесенной суммы, судебный пристав-исполнитель направил в суд представление о замене наказания на более суровое. Эта мера поспособствовала тому, что должник в срочном порядке изыскал денежные средства для погашения долга. В настоящее время производство окончено фактическим исполнением», - рассказали в УФССП по Бурятии.