В Улан-Удэ начали возводить новый филиал поликлиники № 3

В Улан-Удэ приступили к строительству нового модульного корпуса для поликлиники № 3. Филиал, рассчитанный на 100 посещений в смену, появится на улице Жердева, рядом со зданием Верховного суда. Работы ведутся по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Стоимость проекта составляет 210 миллионов рублей.

«Подрядная организация завершила комплекс работ по подготовке строительной площадки и в настоящее время выполняет монтаж свайного фундамента под модульное здание. В рамках проекта функции технического заказчика возложены на Управление капитального строительства», – сообщили в Управлении капитального строительства правительства Бурятии.

В новом филиале предусмотрены дневной стационар с физиотерапией, педиатрическое отделение, кабинеты лучевой и ультразвуковой диагностики, кабинеты узких специалистов, терапевтический блок, отделение профилактики и служебные помещения.

Внутри здания оборудуют просторные коридоры и кабинеты. А внешняя инфраструктура будет включать в себя благоустроенную территорию с удобными подъездными путями и специально оборудованной парковкой для санитарного транспорта.

«Цветовые решения и стилистика фасадов разработаны с учётом архитектурного облика улицы Жердева, в частности – в соответствии с архитектурными характеристиками здания суда, расположенного на пересечении улицы Жердева и проспекта Строителей», - добавили в УКС правительства РБ.

Потребность в строительстве нового корпуса обусловлена продолжающимся развитием жилой застройки. Сейчас городская поликлиника № 3 включает два филиала и обеспечивает оказание медицинской помощи населению 20, 20а и 40 кварталов, а также поселка Сосновый. Всего это около 15 тысяч человек, из них 10 тысяч – взрослые.