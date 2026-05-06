Общество 06.05.2026 в 09:39

В Улан-Удэ начали возводить новый филиал поликлиники № 3

Стоимость проекта составляет 210 миллионов рублей
Текст: Карина Перова
Фото: Управление капитального строительства правительства Бурятии

В Улан-Удэ приступили к строительству нового модульного корпуса для поликлиники № 3. Филиал, рассчитанный на 100 посещений в смену, появится на улице Жердева, рядом со зданием Верховного суда. Работы ведутся по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Стоимость проекта составляет 210 миллионов рублей.

«Подрядная организация завершила комплекс работ по подготовке строительной площадки и в настоящее время выполняет монтаж свайного фундамента под модульное здание. В рамках проекта функции технического заказчика возложены на Управление капитального строительства», – сообщили в Управлении капитального строительства правительства Бурятии.

В новом филиале предусмотрены дневной стационар с физиотерапией, педиатрическое отделение, кабинеты лучевой и ультразвуковой диагностики, кабинеты узких специалистов, терапевтический блок, отделение профилактики и служебные помещения.

Внутри здания оборудуют просторные коридоры и кабинеты. А внешняя инфраструктура будет включать в себя благоустроенную территорию с удобными подъездными путями и специально оборудованной парковкой для санитарного транспорта.

«Цветовые решения и стилистика фасадов разработаны с учётом архитектурного облика улицы Жердева, в частности – в соответствии с архитектурными характеристиками здания суда, расположенного на пересечении улицы Жердева и проспекта Строителей», - добавили в УКС правительства РБ.

Потребность в строительстве нового корпуса обусловлена продолжающимся развитием жилой застройки. Сейчас городская поликлиника № 3 включает два филиала и обеспечивает оказание медицинской помощи населению 20, 20а и 40 кварталов, а также поселка Сосновый. Всего это около 15 тысяч человек, из них 10 тысяч – взрослые.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
