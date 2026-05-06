Жительницам Бурятии впервые вручили медали «Мать героя»
Накануне, 5 мая, в Заиграевском районе на встрече с жителями впервые вручили памятную медаль общественного признания «Мать героя. Республика Бурятия». Женщин чествовал глава региона Алексей Цыденов.
Награду учредили в Региональной общественной организации «Женщины Бурятии» при поддержке правительства республики и АНО «Содействие» в знак признания матерей погибших участников спецоперации за достойное воспитание сыновей, проявивших мужество и героизм.
«Низкий Вам поклон, за воспитание героев, защитников Родины. Мы будем помнить их имена и чтить память», - прокомментировал Алексей Цыденов.
Сегодня памятной медали удостоены пять жительниц:
Светлана Владимировна Юнкина – мать Героя России, старшего лейтенанта Сергея Бакина;
Ирина Владимировна Балаганская – мать майора Антона Балаганского;
Светлана Галимзяновна Суфиянова – мать старшего лейтенанта Алексея Суфиянова;
Димид-Ханда Цымпиловна Цыренова – мать сержанта Жаргала Цыренова;
Елена Владимировна Быкова – мать младшего сержанта Дмитрия Быкова.