Общество 06.05.2026 в 09:12

Жительницам Бурятии впервые вручили медали «Мать героя»

Награды удостоились пять женщин
Текст: Карина Перова
Фото: правительство Бурятии

Накануне, 5 мая, в Заиграевском районе на встрече с жителями впервые вручили памятную медаль общественного признания «Мать героя. Республика Бурятия». Женщин чествовал глава региона Алексей Цыденов.

Награду учредили в Региональной общественной организации «Женщины Бурятии» при поддержке правительства республики и АНО «Содействие» в знак признания матерей погибших участников спецоперации за достойное воспитание сыновей, проявивших мужество и героизм.

«Низкий Вам поклон, за воспитание героев, защитников Родины. Мы будем помнить их имена и чтить память», - прокомментировал Алексей Цыденов.

Сегодня памятной медали удостоены пять жительниц:

  • Светлана Владимировна Юнкина – мать Героя России, старшего лейтенанта Сергея Бакина;

  • Ирина Владимировна Балаганская – мать майора Антона Балаганского;

  • Светлана Галимзяновна Суфиянова – мать старшего лейтенанта Алексея Суфиянова;

  • Димид-Ханда Цымпиловна Цыренова – мать сержанта Жаргала Цыренова;

  • Елена Владимировна Быкова – мать младшего сержанта Дмитрия Быкова. 

