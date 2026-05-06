Общество 06.05.2026 в 09:48

В Бурятию привезли частицу Вечного огня

Огонь доставила сопредседатель Народного фронта республики
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятию привезли частицу Вечного огня
Фото: Народный фронт Бурятии

Накануне в Александровском саду в Москве стартовала ежегодная патриотическая акция Народного фронта «Огонь памяти». Частицы Вечного огня с Могилы Неизвестного солдата разлетятся по всей стране.

В Бурятию огонь привезла сопредседатель Народного фронта республики Марина Аникьева. Она прибыла сегодня утренним рейсом.

Частица Огня будет гореть на праздничном митинге, который пройдет на площади Комсомольская сегодня в 11 часов (0+). После огонь отправится в Монголию, где также пройдут праздничные мероприятия в честь Дня Победы.

«Вместе с российскими звёздами, общественными деятелями и военкорами НФ отвезёт лампады с неугасающим священным пламенем с Могилы Неизвестного Солдата более чем 400 ветеранам Великой Отечественной войны в 71 регион России и 200 населенных пунктов, а также в 14 стран мира. Напомним, что в прошлом году Монголия и Северная Корея впервые приняли участие в международной акции», - рассказали общественники.

Теги
вечный огонь

Все новости

Молодежь Бурятии блеснула на «Вожатском круге»
06.05.2026 в 10:20
В Якутии советское золото вернули государству
06.05.2026 в 10:11
В Бурятию привезли частицу Вечного огня
06.05.2026 в 09:48
В Улан-Удэ начали возводить новый филиал поликлиники № 3
06.05.2026 в 09:39
В Бурятии с бутлегера взыскали штраф в 3 миллиона рублей
06.05.2026 в 09:24
Жительницам Бурятии впервые вручили медали «Мать героя»
06.05.2026 в 09:12
Отсрочка по кредиту
06.05.2026 в 09:00
Зурхай на среду, 6 мая
06.05.2026 в 06:02
Гороскоп для жителей Бурятии на 6 мая 2026 года
06.05.2026 в 06:02
В Бурятии ВИЧ перешел на «постельный режим»
06.05.2026 в 06:00
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 мая

Читайте также
Молодежь Бурятии блеснула на «Вожатском круге»
Мероприятие состоялось в Пермском крае
06.05.2026 в 10:20
В Якутии советское золото вернули государству
Драгоценный металл незаконно хранился у коммерческой организации
06.05.2026 в 10:11
В Улан-Удэ начали возводить новый филиал поликлиники № 3
Стоимость проекта составляет 210 миллионов рублей
06.05.2026 в 09:39
В Бурятии с бутлегера взыскали штраф в 3 миллиона рублей
Спиртное мужчина хранил в гараже
06.05.2026 в 09:24
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru