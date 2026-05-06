В Бурятию привезли частицу Вечного огня

Накануне в Александровском саду в Москве стартовала ежегодная патриотическая акция Народного фронта «Огонь памяти». Частицы Вечного огня с Могилы Неизвестного солдата разлетятся по всей стране.

В Бурятию огонь привезла сопредседатель Народного фронта республики Марина Аникьева. Она прибыла сегодня утренним рейсом.

Частица Огня будет гореть на праздничном митинге, который пройдет на площади Комсомольская сегодня в 11 часов (0+). После огонь отправится в Монголию, где также пройдут праздничные мероприятия в честь Дня Победы.

«Вместе с российскими звёздами, общественными деятелями и военкорами НФ отвезёт лампады с неугасающим священным пламенем с Могилы Неизвестного Солдата более чем 400 ветеранам Великой Отечественной войны в 71 регион России и 200 населенных пунктов, а также в 14 стран мира. Напомним, что в прошлом году Монголия и Северная Корея впервые приняли участие в международной акции», - рассказали общественники.