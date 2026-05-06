Общество 06.05.2026 в 06:02

Зурхай на среду, 6 мая

20-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Благоприятно: для людей года Мыши, Свиньи, Быка, Дракона и Собаки, особенно для совершения благодеяний; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» относительно приумножения лошадей.

Неблагоприятно: для людей года Лошади и Змеи; для создания новой семьи, государственных дел (назначение на должности, принятие законов и пр.), праздничных мероприятий и строительства жилья, собраний и важных встреч.

Стрижка волос: к возникновению голода и жажды.

Дорога: неблагоприятно для отправления в дальние поездки и путешествия, особенно на восток.

